Alvo de reclamações, Correios se manifestam sobre atrasos nas correspondências em Brusque

O vereador Jean Carlo Dalmolin (Republicanos) encaminhou à Câmara de Brusque um requerimento após a população e empresas locais apresentarem reclamações sobre os Correios. Em nota, porém, a empresa afirma que as entregas de encomendas ocorrem normalmente, mas reconhecem que as correspondências podem chegar com atraso.

De acordo com o documento assinado por Jean, as queixas envolvem a ocorrência de atrasos significativos nas entregas, atendimento de baixa qualidade e problemas operacionais graves, como a falta de separação e liberação de encomendas no Centro de distribuição de Brusque.

“Diante deste cenário, solicito que Vossa Excelência, com o peso e a autoridade de seu mandato, intervenha junto ao Ministério Público para que medidas judiciais sejam tomadas, garantindo que os Correios cumpram com sua obrigação de oferecer um serviço de qualidade à população de Brusque”, solicita o vereador no documento, que será encaminhado ao prefeito André Vechi.

Problemas recorrentes

As reclamações são as mesmas registradas em junho de 2023. Naquela ocasião, a justificativa dos Correios foi que as queixas de atraso de correspondências estavam relacionadas à grande expansão experimentada no município.

No requerimento, também é mencionado que, no final do ano, a situação se torna crítica, e a rescisão de contrato com uma empresa terceirizada, juntamente com a demissão de oito funcionários do centro de distribuição, agravou o caso.

Sobre isso, os Correios justificam que, por causa do fim do contrato com a empresa, alguns atrasos pontuais ocorreram.

Em nota, a empresa afirma que, atualmente, a entrega de encomendas está ocorrendo normalmente e que está tomando providências para garantir a regularização de serviços após o fim do contrato com a empresa.

Veja a nota completa:

“Os Correios esclarecem que a entrega de encomendas está ocorrendo normalmente. Em relação às correspondências, foram registrados atrasos pontuais em alguns locais devido ao fim do contrato com a empresa terceirizada que atende à região, mas vem tomando providências para garantir a regularização dos serviços. A previsão é de que as entregas estejam normalizadas na cidade em breve”.

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: