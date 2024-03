Jovem morre após briga generalizada entre mais de dez pessoas em Presidente Getúlio

Alexy Giuliano Pereira dos Santos, de 22 anos, morreu em uma briga generalizada que envolveu mais de dez pessoas no município de Presidente Getúlio, no Alto Vale, na madrugada de domingo, 3. A Polícia Militar foi acionada por volta de meia-noite para atender à ocorrência em uma praça nos arredores da prefeitura municipal.

A Polícia Militar, ao chegar no local, encontrou pessoas ensanguentadas e esfaqueadas. Alexy estava com o corpo aberto das feridas de arma branca. Ele foi sepultado neste domingo, 3.

Os Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio já realizavam os atendimentos preliminares quando a PM chegou ao local. Seis pessoas ficaram feridas, e Alexy acabou não resistindo aos ferimentos. Ele morreu no hospital Doutor Waldomiro Colautti, em Ibirama.

Relatos confusos

De acordo com relatos à PM, a briga começou em um bar. A situação tomou proporções maiores e evoluiu para um conflito generalizado que envolveu mais de dez pessoas. O motivo, no entanto, ainda segue sendo investigado pelas autoridades.

A PM teve dificuldades para entender o que estava acontecendo quando chegou ao local. Uma mulher encostou na viatura com o rosto sangrando, passando a identificação do homem que efetuou as facadas. Além dos bombeiros, a PM também precisou prestar socorro e encaminhar algumas das vítimas ao hospital com suas viaturas.

Durante os procedimentos, a PM descobriu que o autor dos golpes de faca também estava no hospital com ferimentos. Depois dos atendimentos, ele e outros envolvidos, após recuperados, foram encaminhadas para a Delegacia de Rio do Sul para prestar depoimento.

