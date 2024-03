Jovem desaparece enquanto atravessava Baía da Babitonga de caiaque

Um jovem de 22 anos desapareceu neste sábado, 2, enquanto fazia uma travessia a lazer de caiaque na Baía da Babitonga, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte. A suspeita é que, no retorno, a embarcação virou em alto mar.

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h30. O jovem estava fazendo a travessia entre Itapoá e São Francisco do Sul com outros dois amigos quando resolveu retornar sozinho.

Os outros dois continuaram a travessia e, quando retornaram ao ponto de partida, notaram que o primeiro deles não havia chegado à costa. Eles, então, acionaram o Corpo de Bombeiros.

As buscas foram iniciadas no sábado, 2, e continuaram no domingo, 3, quando os agentes localizaram o caiaque da vítima. O jovem, no entanto, continua desaparecido.

Nesta segunda-feira, 4, as buscas serão retomadas. A Marinha do Brasil está utilizando uma embarcação junto ao MA Anchova, de Itapoá, e BI Dourado, de São Francisco do Sul.

