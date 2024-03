Influenciadora de Brusque promete doar R$ 300 mil em ovos de páscoa e cestas básicas; saiba quando e onde

A influenciadora de Brusque Ianka Cristini promete doar R$ 300 mil em ovos de páscoa e cestas básicas no dia 17 de março. O local da doação será no salão da Igreja Luterana, no bairro Paquetá.

A ação ocorrerá às 16h e, segundo Ianka, serão doados dois mil ovos de páscoa e mil cestas básicas. Ela conta que está promovendo a ação para ajudar as pessoas com poucas condições financeiras.

“Criei duas filhas sozinhas e teve datas comemorativas que eu não tinha como dar nada a elas. Eu faço isso como se fosse para elas. Estou comprando os melhores chocolates com os melhores brinquedos. Mas Páscoa não é só isso. Temos muitas famílias na cidade que não tem o que comer, então decidi doar cestas básicas também. Quero poder ajudar as pessoas da cidade a ter uma Páscoa mais feliz”, diz.

