Paróquia São Luís Gonzaga promove excursão internacional para conhecer caminhos percorridos por padroeiros

Para celebrar o aniversário de 150 anos da Paróquia São Luís Gonzaga, a comunidade está promovendo uma excursão para conhecer os caminhos pelos quais os padroeiros passaram. A viagem conta com uma passagem por quatro países e diversos pontos turísticos e lugares históricos. Ainda há vagas disponíveis.

A ação é promovida pela Paróquia em parceria com a agência Rose Cia. de Viagens. A visita está programada para acontecer no período de 15 a 29 de setembro, uma viagem de 15 dias.

Destinos

A viagem dos devotos inicia na Paróquia São Luís Gonzaga, de lá eles vão para Florianópolis e então seguem para o primeiro destino, Roma, na Itália.

Da capital italiana, o grupo parte para a cidade de Assis e, em seguida, voltam a Roma. Após quatro dias na Itália, partem para Međugorje, na Bósnia e Herzegovina.

O terceiro destino é Lourdes, na França. Dois dias depois os viajantes conhecerão a capital de Portugal, Lisboa, mas por pouco tempo, pois, logo no dia seguinte partem para a cidade de Fátima, último destino da excursão.

Rose, responsável pela companhia de viagens, conta que a programação é completa, com café, jantar entre outras coisas acompanhadas. Ela diz também que além das visitas, os fiéis participarão de celebrações. “Vamos participar da audiência papal, uma missa em Medjugorje onde estão as últimas aparições de Nossa Senhora. Faremos também uma visita ao Carlo Acutis, em Assis, que hoje possui um movimento bem grande”.

”Fazemos quase todos os anos alguns roteiros semelhantes, mas esse ano é especial para comemorar o sesquicentenário da paróquia”.

É possível encontrar todos os detalhes sobre a programação dos dias e demais atividades que serão realizadas acessando o PDF inserido no link abaixo.

Programação Encontro com padroeiros

Como participar

Para participar, os interessados devem entrar em contato com a agência através do número (47) 3354-0252. Poderão ser tiradas dúvidas sobre valores e formas de pagamentos. “É uma viagem de adesão, então todos podem participar. Não é algo assim: ai eu preciso ter um par, preciso ter um acompanhante. Terão casais e terão pessoas individuais”, pontua.

Durante as reuniões de organização, ela ressalta que as pessoas vão se conhecendo e assim decidem com quem dividirão os quartos e assentos. “Nas reuniões vamos juntando os parzinhos”.

Entretanto, para quem preferir ficar sozinho, também é possível, pois existem quartos para apenas uma pessoa, “mas se quiser dividir, vamos arrumar por faixe etária, não precisam ser amigos nem conhecidos”.

No dia 21 de março, a organização fará uma reunião e a apresentação da excursão para os que ainda estão indecisos. ”Não sei como é que é, quero ver como funciona; não tenho condição de ir, mas gostaria de saber mais informações… Então todos podem vir para a reunião conhecer”, ressalta Rose.

De acordo com ela, a viagem foi feita especialmente para abraçar as comunidades, uma viagem para os santuários. “Ela está incluindo a maioria das paróquias de Brusque: Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, em Roma há São Francisco de Assis. Então tentamos abraçar a maior parte das comunidades para fazer uma viagem bem especial para incluir pelo menos boa parte das paróquias”.

Quantidade

Ela conta ainda que o número máximo esperado de participantes é de 30. “Pode variar, né. Sempre há aquela pessoa que escolhe ir no final, ou acaba desistindo por algum motivo”.

As pessoas serão divididas em dois grupos com 15 viajantes. Haverá um guia para cada grupo. Esse acompanhamento começa já em Florianópolis, com um dos profissionais e outro com um guia local.

Com esses números, Rose diz que é mais fácil para trabalhar. A agência realiza esse tipo de grupo há mais de 20 anos e passando por vários lugares.

Valores

A viagem completa tem o custo total de 6.263 euros por pessoa, um valor que fica próximo a R$ 33.701,20. O valor pode ser alterado em razão da variação cambial ou outros fatores. A quantia repassada pelo programa foi calculada em maio de 2023.

O total representa o preço por pessoa em apartamento duplo, 5.897 euros, mais taxas de embarque e seguros de saúde, 366 euros por pessoa.

A inscrição será confirmada mediante o pagamento de 350 euros e será deduzido do valor total da viagem, que poderá ser pago à vista ou de forma parcelada.

Para conferir tudo o que está e não está incluso no valor, acesse o PDF inserido no link abaixo:

Valores da excursão

Para mais informações sobre a excursão, é possível entrar em contato com a agência através dos seguintes contatos: número de telefone – (47) 3354-0252, número de celular: (47) 9923-7085 e e-mail rose@roseciadeviagens.com.br.

