Duplicação da rodovia Ivo Silveira está no radar do governo do estado, mas sem previsão para iniciar

A revitalização da rodovia Ivo Silveira, entre Gaspar e Brusque, que iniciou em setembro do ano passado, deve terminar no próximo mês. O secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, e o coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, José Luiz Colombi, o Nene, em entrevista ao jornal O Município, também falaram que existe a possibilidade de duplicação, mas a ideia ainda é inicial.

A obra abrange 18 quilômetros de estrada e faz parte do programa Estrada Boa. Jerry explica que os trabalhos incluem uma revitalização completa. “Sabemos da importância dessa obra devido ao grande fluxo de veículos”, destaca. Entre as etapas da obra, está incluída a colocação de uma camada asfáltica nova, aplicação de microrrevestimento, pintura e sinalização. O prazo para finalização é de cerca de 30 dias caso o tempo colabore.

Além disso, em parceria com as prefeituras de Brusque e Gaspar, serão instalados entre cinco e seis trevos alemães. “Vamos recompor a largura da rodovia para implantação. É uma cobrança dos moradores já de 20, 30 anos. Existe uma burocracia por ligar uma rodovia a trechos municipais, mas vamos colocar junto nessa obra”.

Possibilidade de duplicação

A duplicação desse trecho é um assunto falado há, no mínimo, uma década. Em setembro do ano passado, Nene, durante sessão da Câmara de Brusque, disse que o projeto “não tinha sido bem aceito” pela comunidade.

A possibilidade, porém, ainda existe. Jerry afirma que o governo leva em consideração o que ouve das comunidades, mas que “leva a sério as obras”. Por isso, um projeto está sendo desenvolvido para ser encaminhado ao governador.

“Cada pessoa tem uma opinião. Vamos levar ao governador e identificar a importância dessa obra para a região. Se tivermos uma duplicação, essas duas pistas já estarão recuperadas. Precisamos fazer um processo com clareza. Dependemos de recursos”. A estimativa é que o custo passe de R$ 400 milhões.

Nene completa destacando que, em todo processo de trabalho de rodovias, os moradores são ouvidos e que isso será feito quando o novo projeto estiver pronto. “Vamos fazer um outro estudo para saber se é isso mesmo que precisa ser feito. Precisamos de um projeto ideal para essa comunidade e para esse trecho”.

