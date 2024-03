VÍDEO – Cobra jararaca é flagrada na escola Feliciano Pires, em Brusque

Uma cobra jararaca foi flagrada na Escola de Educação Básica Feliciano Pires, no Centro de Brusque, na manhã desta quinta-feira, 7.

Uma funcionária da escola viu o animal e acionou a direção que, posteriormente, chamou os bombeiros por volta das 9h. Não houve risco algum aos alunos ou funcionários da instituição.

A escola suspeita que o animal tenha saído da vegetação do imóvel vizinho. Os bombeiros estiveram no local e realizaram o resgate da cobra. De acordo com a avaliação inicial dos agentes, trata-se de uma jararaca.

Veja o vídeo:

Ao ver uma cobra, a orientação dos bombeiros é acionar a equipe. Não se deve manuseá-la com as mãos, mas sim com galhos e vassouras.

“Procure não perder o animal de vista, mas mantendo sempre uma distância de segurança, impedindo, sobretudo, a aproximação de crianças e de animais domésticos”, explica o capitão do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Basílio.

Em caso de acidente, a pessoa deve procurar um hospital. É recomendado que ela tire uma foto do animal para a identificação. Não se deve fazer torniquete, aplicar remédios caseiro, amarrar, cortar ou furar o local da picada.

“Somente o soro antiofídico poderá neutralizar a ação do veneno”, finaliza Basílio.

*Colaborou: Vitor Souza

