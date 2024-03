Padrasto e mãe que mataram menina em Indaial tentaram forjar sequestro; Polícia Civil detalha investigação

A Polícia Civil atualizou durante a madrugada desta quinta-feira, 7, o caso da morte de Isabelle de Freitas, de 3 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira e teve o corpo encontrado em Indaial. O padrasto e a mãe confessaram o crime.

Segundo a Polícia Civil, os pais da criança criaram uma narrativa de que a menina teria sido sequestrada. Eles ainda chegaram a procurar veículos de comunicação para pedir ajuda para encontrar a filha. Porém, com o avançar das investigações, ficou comprovado que as alegações do casal foram combinadas e não se sustentavam.

Eles chegaram a citar um carro como suspeito, que foi identificado pela equipe de investigação. Ficou comprovado, porém, que se tratava apenas de mais um artifício criado por eles para tentar despistar a polícia e criar um cenário de possível sequestro da menina.

Durante o dia, cerca de 12 pessoas foram ouvidas pela polícia. Após as investigações avançarem, foi possível desconstruir a narrativa combinada do casal. Por fim, eles confessaram confessar o crime.

Segundo a confissão, após agredirem a criança e perceberem que a menina estava sem vida, eles concordaram em se livrar do corpo. Eles decidiram colocar a vítima em uma mala e enterrar o corpo nas proximidades da BR-470.

O padrasto da menina indicou o local onde estava o corpo, que foi encontrado pela Polícia Civil. Imediatamente foi acionada a Polícia Científica para os exames periciais de praxe.

Vestígios de sangue na casa

A polícia realizou a perícia de local de crime e também encontrou diversos vestígios de sangue na residência deles.

A Polícia Civil também conseguiu coletar imagens de câmeras de monitoramento que mostram o casal se livrando da mala utilizada para transportar o corpo da criança.

O delegado aguarda laudos periciais da Polícia Científica para determinar a forma como a criança foi morta. À Polícia Militar, o padrasto confessou ter espancado criança até a morte em Indaial.

Por fim, os presos, cuja prisão temporária foi decretada pelo Poder Judiciário da Comarca de Indaial, foram encaminhados ao presídio e se encontram à disposição da Justiça.

