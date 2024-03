VÍDEO – Câmera flagra casal transportando corpo da filha em mala em Indaial

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o casal estava transportando uma mala com o corpo de Isabelle de Freitas, de 3 anos, após ela ser morta pelo próprio padrasto. Isabelle estava desaparecida desde a última segunda-feira, 4, e seu corpo foi encontrado nesta quarta-feira, 6, em Indaial.

De acordo com as confissões, feitas pelo padrasto e pela mãe, e informações da Polícia Civil, os pais haviam agredido a menina e, ao notar que estavam sem vida, concordaram em colocar a vítima em uma mala e enterrar o corpo em uma área de mata, em Indaial.

O padrasto da menina indicou o local onde estava o corpo, que foi encontrado pela Polícia Civil. Imediatamente foi acionada a Polícia Científica para os exames periciais de praxe.

Sobre o caso

Em uma nota divulgada na noite desta quarta-feira, 6, Isabelle de Freitas, de 3 anos, morreu após ser espancada pelo padrasto em Indaial. Segundo a Polícia Militar, ele teria confessado o crime junto a mãe da criança.

De acordo com a Polícia Civil, inicialmente, os pais da criança criaram uma narrativa de que a menina teria sido sequestrada. Eles chegaram a procurar veículos de comunicação para pedir ajuda para encontrar a filha. Porém, com o avançar das investigações, ficou comprovado que a versão do casal foi combinada entre eles e não se sustentava.

O carro citado por eles como suspeito foi identificado pela equipe de investigação. Ficou comprovado que se tratava apenas de mais um artifício criado pelo casal para tentar despistar a polícia e criar um cenário de possível sequestro da criança.

Ao longo do dia, cerca de 12 pessoas foram ouvidas e foi possível desconstruir a narrativa combinada da mãe e padrasto que, por fim, acabaram por confessar o crime.

