Sábado Fácil: evento acontece neste dia 9 em Brusque; confira programação

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque promove no dia 9 de março mais uma edição do Sábado Fácil.

A população poderá usufruir de diversos serviços como orientações de saúde, teste de acuidade visual, e orientações a respeito do Dia Mundial do Rim, celebrado este ano em 14 de março, com o intuito de promover a prevenção e educação sobre doenças renais. Além disso, o público poderá realizar consultas de crédito (SPC/Serasa), bem como ter orientações com o Procon.

Já as crianças poderão se divertir com cama elástica, pintura facial, jogos de mesa e brinquedos educativos. As atividades na praça iniciam às 9h. Além disso, a sugestão da CDL de Brusque é para que o comércio local possa funcionar com horário estendido, até às 17h.

Apresentações musicais também animam as atrações ao longo de todo o dia na praça.

“A CDL Brusque reforça o convite a todas as famílias para que possam se fazer presentes na praça Barão de Schneeburg, usufruir dos serviços e atividades oferecidas, cuidar da saúde, ter um momento de descontração e lazer, bem como aproveitar o horário estendido do comércio para fazer suas compras”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL de Brusque, com apoio do Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Laboratório Verner Willrich, Kohler Joalheria e Ótica e Fundação Cultural de Brusque.

Museu aberto

Além disso, neste dia, o Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como “Museu Casa de Brusque” estará aberto em horário especial, das 9h às 12h e das 13h às 16h para visitação.

O espaço fica localizado na avenida Otto Renaux, nº 285, onde preserva um importante e diversificado acervo documental, fotográfico, bibliográfico e de objetos da história do Vale do Itajaí-Mirim. Mais informações: (47) 3351-2132 ou (47) 99108-3447.

Passeio histórico

Outra ação realizada pela Fundação Cultural de Brusque (FCB) neste dia será o walking tour histórico pelos pontos culturais e históricos do município. A primeira edição ocorrerá no sábado, 9, com saída às 16h, na Praça Barão de Schneeburg. Quem comandará o passeio serão os guias Jaqueline Silva e Marcelo Backes Navarro Stotz.

Os participantes conhecerão mais sobre a Praça Barão de Schneeburg, os comércios que marcam a memória da cidade, finalizando no Instituto Aldo Krieger (IAK), lar do famoso maestro brusquense que hoje abriga um museu em sua memória.

Lá, o grupo terá a oportunidade de conhecer o seu interior e finalizar o roteiro apreciando a performance musical do Duo Os Bachianos. A previsão de encerramento é das 18h.

Conforme informações da Prefeitura de Brusque, os participantes deverão fazer sua inscrição gratuita pelo WhatsApp (47) 3396-8113, e no dia devem estar vestindo roupas confortáveis para caminhadas, levar garrafinha de água, repelente, e poderão levar um lanche para finalizar com um piquenique no IAK. Em caso de chuva, o evento será remarcado.

