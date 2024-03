Homem morre após ser atingido por tiros no Vale do Itajaí

Um homem morreu neste sábado, 9, após ser atingido por tiros no bairro Vila Nova, em Ituporanga, no Vale do Itajaí. O autor do crime foi preso na madrugada deste domingo, 10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ituporanga, que atendeu a ocorrência por volta de 16h50, a vítima foi encontrada caída na via pública. O homem estava consciente, mas desorientado, pálido, com sudorese e dificuldade para respirar.

Ele apresentava ferimentos causados por arma de fogo na região do tórax, além disso, as perfurações causadas pelos tiros não tinham saída.

A vítima foi conduzida ao Hospital Bom Jesus, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo a Polícia Militar.

A PM também informou que o autor do crime foi localizado pela Polícia Civil e preso na madrugada deste domingo. A suposta arma do crime, um revólver calibre 32, foi apreendida.

