Após Dia da Mulher, dois casos de violência doméstica são registrados em Brusque

Neste sábado, 9, a Polícia Militar de Brusque registrou dois casos de violência doméstica, um dia após o Dia Internacional da Mulher. Os crimes ocorreram no Centro e na rodovia Antônio Heil.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o primeiro caso foi registrado por volta de 15h20, no Centro de Brusque. A vítima, de 44 anos, apresentava lesões, aparentemente leves, no pescoço. O homem, de 44 anos, teria usado uma faca para agredir a mulher.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. A faca foi apreendida.

Segunda ocorrência

O segundo caso foi registrado às 22h40 quando a PM foi acionada para atender a ocorrência na rodovia Antônio Heil. Os policiais constataram que o homem, de 43 anos, teria agredido a companheira, de 44 anos, que apresentava lesões, aparentemente leves.

O autor também foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas nos relatórios da PM.

