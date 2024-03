Neste sábado, 9, Brusque ganhou um novo fôlego. A praça Barão de Schneeburg, coração da cidade, foi palco de um encontro vibrante, o Sábado Fácil, acolhendo famílias que se congregaram para o evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

A CDL preparou uma gama diversificada de entretenimento.

Performances artísticas, testes de visão, consultas ao Procon, música ao vivo e, sem dúvida, brinquedos que proporcionaram momentos de diversão e risos inesquecíveis para as crianças.

Porém, além do evento, há uma intenção mais profunda. A CDL tem como objetivo primordial, então, oferecer momentos de lazer para as famílias de Brusque.

Sábado Fácil e o horário estendido

Adicionalmente, busca consolidar a comunidade no Centro da cidade, impulsionando o comércio local e estendendo o horário de funcionamento para que os consumidores possam fazer suas compras com mais comodidade.

Vale destacar que os comerciantes aderiram a esta iniciativa com um horário especial neste sábado, mantendo suas lojas abertas até às 17h.

Em um dia que parecia ser ordinário, Brusque se iluminou com a energia vibrante de sua comunidade. Reiterando, mais uma vez, a coesão e o dinamismo que fazem deste município um lugar sem igual.

Sábado Fácil em fotos após anúncios

A seguir, destacamos os pilares fundamentais que então impulsionam a continuidade de matérias tão significativas e relevantes, comuns no Blog do Ciro Groh.

Os nomes desses parceiros comerciais estão exibidos nos banners abaixo. Ansiosos pelo seu clique, proporcionando a oportunidade de explorar os produtos e serviços que então oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Doença, fé e família: enfrentando 3º câncer, brusquense então aguarda transplante de medula óssea

2. Riquezas de Guabiruba: visitamos a casa Schlindwein e suas relíquias

Galeria de fotos

Concluímos esta edição com uma galeria de fotos, capturando então a essência da manhã deste sábado no coração de Brusque.

As imagens retratam vividamente a agitação e o entusiasmo das pessoas, durante o evento promovido pela CDL.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK