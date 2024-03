Assaltante é alvejado por policiais após assalto em Itajaí

Um homem de 28 anos foi alvejado por policiais após um assalto a um estabelecimento comercial em Itajaí, na manhã desta terça-feira, 12. O homem teria entrado no local utilizando uma tornozeleira eletrônica e portando uma arma de fogo.

Funcionários e outras testemunhas que presenciaram o fato acionaram os agentes.

Segundo relatório da PM, no momento em que policiais chegaram no local, o homem deixava o estabelecimento. Ao receber voz de abordagem, o indivíduo recusou colocar as mãos na cabeça, levando as até a cintura, “resultando em um confronto com os policiais”, como consta. O suspeito foi ferido na perda.

De acordo com os policiais, a vítima foi socorrida pelo Samu e, posteriormente, levada para o hospital. O homem permanece sob custódia no estabelecimento hospitalar aguardando alta médica.

