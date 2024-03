Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí podem enfrentar a primeira onda de calor de 2024. As previsões meteorológicas apontam para um aumento nas temperaturas, a partir do desfecho desta semana em curso.

Para abordar este assunto e os critérios essenciais para a definição de uma onda de calor, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Você pode conferir os detalhes esclarecedores deste tema no boletim especial que ele preparou, disponível logo abaixo.

Critérios para onda de calor em Brusque

*Boletim: Climaterra >>

Para abordarmos o tema sobre uma possível onda de calor em Brusque, é essencial primeiramente estabelecer claramente os critérios que determinam tal evento.

A concretização depende da análise das temperaturas históricas.

Os registros indicam que, para configurar uma onda de calor, é imprescindível que Brusque registre temperaturas superiores a 35°C por um período de cinco dias consecutivos.

Caso os índices não alcancem essa marca em algum deles, o episódio não é classificado como onda de calor.

Em contraste com Brusque, outras áreas de Santa Catarina possuem critérios distintos, devido às suas condições climáticas únicas.

Tomemos, por exemplo, São Joaquim na Serra catarinense, onde uma onda de calor é caracterizada por temperaturas que venham a exceder 28 a 30°C por um intervalo de cinco dias seguidos.

Assim, fica evidente que cada região é definida por uma configuração climática específica, que determina a ocorrência de tais fenômenos.

Tudo sobre o calor em Brusque

Após concluir as explicações anteriores, vamos a partir de agora examinar a previsão do tempo para Brusque, que indica um aumento nas temperaturas.

Antes, entre esta terça e quarta-feira, espera-se um calor moderado, variando de 28 a 34°C.

O sol tende a predominar nesses dois dias, e o risco de chuva é quase nulo, mas não podemos descartá-lo completamente, já que estamos na estação de verão.

As madrugadas continuam relativamente agradáveis, com temperaturas noturnas que dificilmente ultrapassarão os 21°C.

Possível onda de calor em Brusque

À medida que a semana avança, os moradores de Brusque devem se preparar para um aumento nas temperaturas, começando já na quinta-feira. Espera-se que o pico do calor ocorra entre sábado e segunda-feira.

Com base nas informações disponíveis, é bastante provável que Brusque experimente sua primeira onda de calor do ano. Prevê-se que, do período de quinta a segunda-feira, as temperaturas máximas ultrapassem os 35°C.

Portanto, caso esta tendência se comprove, os brusquenses irão alcançar a sequência de cinco dias com altas temperaturas, seguindo os critérios que explicamos anteriormente.

Se confirmada, esta será a primeira onda de calor de 2024 em Brusque.

Vale ressaltar que esse aumento na temperatura será percebido em todo o Vale do Itajaí, e é provável que outras cidades da região também possam vir a ter uma onda de calor.

Embora este verão já tenha trazido dias extremamente quentes para o município, com vários episódios desconfortáveis, até agora, não houve uma sequência de cinco dias consecutivos com temperaturas superiores a 35°C.

Brusque e o risco de trovoadas

Neste segmento final do boletim, vamos então discutir a possibilidade de trovoadas em Brusque e nas demais localidades do Vale do Itajaí.

Podemos antecipar que, de terça a sexta-feira, a probabilidade de pancadas de chuva é considerada baixa. Durante esse período, espera-se que o sol prevaleça, com apenas algumas variações de nuvens.

Avançando para o fim de semana, as chances de ocorrerem as típicas trovoadas de verão aumentam.

No entanto, mesmo que aconteçam, não devem ser intensas o suficiente para proporcionar um alívio significativo do calor.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

A apuração evidencia também, a ausência de chuva, não sendo observada até as primeiras horas da manhã, então ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 31

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

