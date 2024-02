Em meio às belezas naturais de Botuverá, há uma figura que brilha com uma luz própria, conquistando pessoas com seu carisma contagiante e uma força que transcende qualquer obstáculo, sendo um exemplo inspirador de superação como cadeirante.

Estamos falando de Miriele Maestri Cestari, uma mulher de 32 anos que, apesar das adversidades impostas pela Distrofia Muscular Progressiva, ilumina sua comunidade com determinação e amor pela vida.

O início dos desafios

Desde seus cinco anos de idade, Miriele vem enfrentando os desafios dessa condição, mas nunca permitiu que isso a abatesse.

Cresceu em meio às brincadeiras de rua, sempre rodeada por amigos e familiares amorosos que a incluíam em todas as atividades.

O início como cadeirante

Mesmo quando a cadeira de rodas se tornou sua fiel companheira aos 12 anos, ela não deixou que nada a desmotivasse.

Miriele não apenas concluiu seus estudos, mas também participou ativamente da vida comunitária, envolvendo-se em eventos locais e até mesmo se aventurando na dança em uma edição da Festa Bergamasca.

Seu espírito perseverante a levou a superar desafios acadêmicos e profissionais, inclusive palestrando para centenas de alunos em escolas locais, inspirando a todos com sua mensagem de resiliência e positividade.

Apesar das perdas, como a do pai em 2019, Miriele se recusa a deixar-se abater. Junto com sua mãe, Lizete, ela mantém a chama da esperança acesa, enfrentando os altos e baixos da vida com uma determinação inabalável.

Atualmente, Miriele está imersa nos estudos de negócios imobiliários, também seguindo firme em sua jornada de fisioterapia, sendo um farol de esperança e alegria em sua comunidade.

Aprofundando sua fé

Em dezembro de 2023, ela se aventurou a convidar sua parceira e melhor amiga, Tainá Vicentini, para participar do retiro do EJU (Encontro de Jovens Unidos).

Durante três dias, os participantes ficaram imersos nesse recolhimento de oração, sediado na Igreja Matriz, no Centro de Brusque.

Essa experiência não só representou um desafio significativo para Miriele, mas também foi uma oportunidade maravilhosa de crescimento e conexão espiritual.

Amor pelas coisas simples

No entanto, a felicidade de Miriele vai além da dedicação aos estudos, das atividades profissionais e das profundas vivências de sua fé; ela também encontra alegria nas pequenas coisas da vida.

Seja capturando momentos preciosos através de sua paixão pela fotografia, desfrutando da companhia de seus amados cães, ou então, explorando a beleza simples da natureza.

Sua filosofia de encontrar alegria nas coisas cotidianas é um lembrete poderoso de que a verdadeira felicidade reside na gratidão pelo que se tem, e não naquilo que os outros têm.

Superando os desafios como cadeirante

Seu lema é claro: a vida pode ser desafiadora, mas é a maneira como escolhemos encará-la que define nossa jornada.

E Miriele escolheu enfrentá-la com coragem, graça e um sorriso sempre presente.

Para conhecer mais sobre essa inspiradora mulher e acompanhar sua jornada de superação, basta segui-la em seu Instagram, @mirielemc, onde ela compartilha seu amor pela vida e sua mensagem de esperança com o mundo.

Cadeirante mais querida de Botuverá em fotos

Vamos concluir esta pauta com uma homenagem à incrível história desta mulher tão admirada por todos.

Para isso, vamos então apresentar uma galeria de fotos que retrata os momentos marcantes na vida de Miriele.

Fotos: 📸 Arquivo Pessoal

