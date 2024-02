Em Brasília, comitiva brusquense encaminha R$ 1 milhão em emendas

Liderada pelo prefeito de Brusque, André Vechi, uma comitiva de representantes do governo municipal viajou à Brasília na segunda-feira, 19, em busca de recursos para a cidade.

Além do chefe do Executivo, estão presentes o secretário municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, o secretário municipal de Comunicação Social, Wilson Schmidt Junior, e a diretora de Convênios e Captação de Recursos, Cintia Wilke.

“Essa é a última semana para o cadastro das emendas parlamentares, então grande parte dos prefeitos do Brasil está em Brasília hoje”, ressalta Vechi.

A agenda do primeiro dia de missão institucional foi repleta de compromissos durante a manhã, tarde e início da noite. A terça-feira, 20, começou com reunião no Ministério do Turismo, onde o grupo foi recebido por técnicos da pasta.

Obras no pavilhão

Na pauta, a apresentação e entrega de um projeto que visa a construção de um novo pórtico para o Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco). Além disso, também pleiteou-se recursos para o custeio da festa de outubro, bem como para a construção de outros aparelhos como praças e parques.

O dia continuou na sede da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), onde a comitiva se atualizou sobre as principais boas práticas e tendências municipalistas.

No período da tarde, uma nova reunião, desta vez com a deputada federal Júlia Zanatta, que apalavrou o envio de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para o município de Brusque. O valor deverá ser destinado em sua maior parcela para a área da Saúde.

“Fomos muito bem atendidos. A deputada vem sendo uma grande parceira”, comenta o prefeito.

E por falar nesta temática, o próximo compromisso se deu no Ministério da Saúde, onde o grupo pleiteou o aumento do teto de emendas parlamentares para procedimentos de média e alta complexidade. Em conversa com os técnicos da pasta, a comitiva também recebeu insights sobre outras captações e convênios que podem ser realizados pelo Município de Brusque.

“Os deputados têm interesse em enviar recursos para a saúde de Brusque, mas precisamos que este teto seja aumentado, já que ele permanece na casa do R$ 1 milhão há algum tempo”, enfatiza o chefe do Executivo. “A conversa foi positiva. O ministério falou que vai aumentar, que estão definindo os valores ainda, mas o fato é que teremos esse aumento”.

A tarde e início da noite continuou com visitas aos gabinetes da deputada federal Geovânia de Sá e do deputado federal Rafael Pezenti.

“Amanhã nós vamos percorrer os gabinetes que não tivemos tempo de percorrer hoje. Vamos continuar essa caminhada no Congresso e nos ministérios para viabilizar a maior quantidade possível de recursos para diversas áreas”, finaliza.

A missão termina nesta quinta-feira, 22, quando os representantes da Prefeitura de Brusque retornam ao município.

