Abel Moda Vôlei sofre a primeira derrota na Superliga B

A Abel Moda Vôlei perdeu por 3 sets a 0 para o Renasce Sorocaba na noite desta quarta-feira, 21, no ginásio do Sesi de Sorocaba (SP), em seu sexto jogo da Superliga B. As parciais foram de 21-25, 18-25 e 19-25. Foi a primeira derrota da equipe brusquense, que se distancia do líder Mackenzie, mas segue na vice-liderança.

Próximo jogo

A partida seguinte da Abel Moda Vôlei será na Arena Brusque, neste sábado, 24, às 19h30. O adversário é o Recife Vôlei.

Saindo atrás

O primeiro set começou com a Abel Moda Vôlei melhor na partida, abrindo 5-1. Contudo, após pedido de tempo do técnico Clóvis Granado, do Renasce Sorocaba, o jogo se equilibrou. Não apenas por acertos das anfitriãs, mas também por erros de ataque do time brusquense.

Maurício Thomas pediu tempo pela segunda vez quando perdia por 17-20, mas não foi possível virar. Num saque de Letícia, Gabi Santin não conseguiu fazer a recepção: 21-25.

Descarrilhou

A partida continuou extremamente equilibrada no segundo set, ponto a ponto, com as equipes revezando os momentos de destaque. Até que, por meio de bons saques da levantadora Laura, o passe das brusquenses começou a falhar. Maurício Thomas parou o jogo perdendo por 12-15.

A Abel Moda se acertou e deixou tudo igual, com Tainá finalizando bem as boas jogadas: 15-15. Foi a vez de Clóvis Granado pedir tempo, e a vez do Renasce Sorocaba se descolar novamente: 15-18.

Enquanto o time brusquense tinha uma atuação irregular, o jogo das anfitriãs funcionava perfeitamente. Empurradas pela torcida e muito inspiradas, as jogadoras do Renasce Sorocaba arrancaram a vitória também no segundo set. A ponteira Alexia fechou a conta: 18-25.

Fim de jogo

Pela primeira vez tendo um jogo tão comprometido na Superliga B, a Abel Moda Vôlei começou o terceiro set desconcentrada, com erros de dois toques. Contudo, retomou o foco e não deixava a equipe adversária abrir vantagens muito grandes. Mas quando o placar chegou em 11-15, o treinador pediu tempo.

Não era a noite da Abel Moda. O segundo pedido de tempo foi feito com 13-19, passando orientações à levantadora Sofhia, que havia entrado há poucos instantes, e à oposta Jaqueline.

As brusquenses chegaram a diminuir para 16-20, mas não conseguiu reação maior. O 24º ponto sorocabano veio depois de muita luta, em belo rali. A líbero Gabi Santin ainda fez uma defesa fantástica, mas a bola caiu do outro lado para Alexia, livre, cravar no meio da quadra. O match point foi um ataque de Jaque em que a bola bateu na rede e caiu para fora, próxima ao bloqueio.

