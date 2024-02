Em meio aos encantos e tradições presentes em Brusque, emerge Dilma Maria Polheim, uma figura singular, considerada uma verdadeira embaixadora da alegria, da celebração e da festa.

Residente no bairro Guarani, Dilma carrega consigo o espírito vibrante que contagia as pessoas ao seu redor, sendo uma entusiasta das tão queridas festividades locais, como a Fenarreco.

Rainha da festa Felicitá

Há cerca de dez anos, seu carisma e energia contagiante a conduziram ao honroso título permanente de Rainha da Alegria da Felicitá, uma festa anual, à época, promovida pela Prefeitura de Brusque.

Essa honraria segue ecoando seu compromisso com a vida, a diversão e a confraternização.

Uma festa surpresa

Na última terça-feira, 20 de fevereiro, Dilma acrescentou mais um verão ao seu riquíssimo caminho de vida, celebrando seus resplandecentes 84 anos. E que festejo foi esse.

Sua família, atenta à importância desse marco, armou-lhe então uma festa surpresa de tirar o fôlego. Sob o teto acolhedor de seu lar, reuniram-se entes queridos e amigos próximos.

E para abrilhantar ainda mais a ocasião, os adoráveis mascotes da Fenarreco também marcaram presença, trazendo consigo o espírito festivo e o colorido, típico daquela que é uma das mais emblemáticas celebrações da região.

Enquanto os risos ecoavam pelos recantos da festa e os abraços se entrelaçavam em um caloroso emaranhado de afeto, Dilma irradiava uma felicidade que contagiava a todos os presentes.

Sua jornada de vida, marcada por incontáveis momentos de alegria e superação, foi celebrada com a magnitude e o carinho que só uma comunidade unida e amorosa poderia proporcionar.

Um exemplo de alegria a ser seguido

Que a história de Dilma, a inspiradora Rainha da Alegria da Felicitá, possa continuar a encantar e motivar a todos.

Relembrando constantemente a importância de celebrar cada momento com fervor, valorizar as tradições que nos enriquecem e, acima de tudo, cultivar os laços que nos unem em uma tapeçaria vibrante de emoções e memórias preciosas.

