Manutenção no gramado da Ressacada transfere jogo entre Avaí e Brusque para outro estádio

O jogo entre Avaí e Brusque no sábado, 24, não será no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A casa avaiana passa por manutenção do gramado. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) realizou uma vistoria no estádio. O Avaí emitiu um comunicado ao meio-dia desta quarta-feira, 21.

Conforme o comunicado do clube, o duelo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense, foi transferido para o estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. O Brusque não havia se pronunciado até o fechamento da matéria.

Nota na íntegra

O comunicado do Avaí foi divulgado pelas redes sociais. Consta na nota que a empresa Greenleaf, responsável pela obra, informou que “a correção do serviço inicial prestado pela empresa necessita de um tempo maior de recuperação”. Leia a nota na íntegra:

“O Avaí Futebol Clube informa que a partida entre Avaí x Brusque, válida pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense a ser disputada no sábado, 24, será realizada no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

A decisão ocorreu após vistoria da Federação Catarinense de Futebol (FCF) que, em contato com a empresa Greenleaf, responsável pelo serviço de troca do gramado, esta informou que a correção do serviço inicial prestado pela empresa necessita de um tempo maior de recuperação.

Os detalhes de serviço de jogo, ingressos e demais informações, serão divulgados em breve.”

Leia também:

1. La Niña intenso à vista em 2024: especialista avalia possíveis impactos sobre o inverno em SC

2. VÍDEO – Cavalo é resgatado após maus-tratos e protetores abrem vaquinha para tratamento em Brusque

3. Chuvas dificultam e atrasam obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio

4. Influenciado por Jesse e Shurastey, casal brusquense adapta carro para “morar” e viaja até Argentina

5. Quatro pessoas são presas acusadas de assassinato de morador de Brusque em Ilhota

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: