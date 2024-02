Quatro pessoas são presas acusadas de assassinato de morador de Brusque em Ilhota

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira, 20, o inquérito policial que investigava a morte do jovem Alessandro Santos Silva, de 18 anos, que teve o corpo encontrado no rio Itajaí-Mirim, em Ilhota, em agosto de 2023. Segundo as autoridades, uma organização criminosa que estava no mesmo local que ele teriam o identificado como membro de um grupo rival. Cinco pessoas participaram do assassinato. Quatro estão presos.

Inicialmente, a equipe de investigação da Divisão de Investigação Criminal (DIC) estava apurando o desaparecimento de Alessandro, registrado por familiares antes mesmo do encontro do corpo, que ocorreu no dia 12 de agosto do ano passado.

Logo após o registro do desaparecimento, os policiais foram até o apartamento da vítima, onde encontraram vestígios indicando que o local havia sido invadido e que havia marcas de sangue.

A Polícia Científica foi acionada e realizou exame pericial em local de crime.

Organização criminosa

Com o avançar da investigação, descobriu-se que, momentos antes da agressão, que culminaram com a sua morte, Alessandro estava em uma tabacaria, onde membros de uma organização criminosa catarinense o identificaram como suposto integrante de uma organização rival de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, houve combinação prévia entre os investigados, que agrediram Alessandro e posteriormente jogaram seu corpo no rio Itajaí-Mirim, tendo a morte ocorrido por asfixia.

Os investigados foram identificados como quatro homens e uma mulher. Com a conclusão do inquérito policial, o delegado Alex Reis, que preside o procedimento, encaminhou uma representação pela prisão preventiva dos investigados.

Leia também:

1. Brusque tem gasolina mais cara entre maiores cidades de Santa Catarina

2. Sampaio-RR confirma estádio para jogo contra o Brusque na Copa do Brasil

3. Brusque registra 43 casos de dengue em 2024; veja os bairros com mais focos do mosquito

4. Calor: confira as cinco maiores temperaturas registradas em Brusque em 2024

5. VÍDEO – Onda de crimes no bairro Dom Joaquim preocupa moradores e comerciantes

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: