Brusque tem gasolina mais cara entre maiores cidades de Santa Catarina

Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aponta que Brusque tem o preço de revenda de gasolina comum mais alto em comparação com grandes cidades de Santa Catarina. A pesquisa foi elaborada entre os dias 4 e 10 de fevereiro. Os dados consideram os 13 maiores municípios do estado e outras sete cidades catarinenses.

Somente dois municípios em que os dados foram contabilizados possuem um preço médio de revenda superior a R$ 6: Brusque e Concórdia, no Oeste catarinense. Em Brusque, o valor da gasolina comum marca R$ 6,06.

Ao todo, 193 postos foram pesquisados no estado, sendo dez em Brusque. Consta na metodologia que os municípios analisados são definidos a partir de critérios econômicos, como renda, população, número de postos revendedores e frota de veículos.

“O Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) é a mais abrangente pesquisa de preços de combustíveis automotivos e de GLP do país, que oferece referências para o mercado, órgãos de governo e à sociedade civil em geral”, informa a ANP.

De acordo com o Censo 2022, Brusque é a 11ª maior cidade de Santa Catarina. Após Tubarão, o 13º município mais populoso do estado, ficam de fora da pesquisa Camboriú, Navegantes e São Bento do Sul. O levantamento retoma a partir de Concórdia, a 17ª maior cidade. Ainda entram nos dados Biguaçu, Caçador, Laguna, Mafra, Videira e Xanxerê.

O preço da gasolina aumentou pela última vez a partir do dia 1º de fevereiro, quando houve um reajuste do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a alíquota da gasolina passou de R$ 1,22 por litro para R$ 1,37.

Revenda mais cara

Depois de Brusque e Concórdia, que lideram o ranking de municípios com o valor médio de revenda de gasolina comum mais caro, aparecem no ranking Mafra, no Norte do estado, e Videira, no Oeste, com o mesmo preço de R$ 5,99. Balneário Camboriú fecha a lista dos cinco primeiros, com R$ 5,98.

Entre as três maiores cidades de Santa Catarina, Blumenau é o sexto município do ranking com maior preço, que marca R$ 5,95. A capital Florianópolis é a nona cidade da lista, com R$ 5,92. Joinville, o maior município do estado, vem em 12º, com R$ 5,89. Tubarão, no Sul, tem a gasolina mais barata entre as cidades do levantamento, com R$ 5,62.

A pesquisa contempla todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O levantamento, atualizado semanalmente, considera ainda os valores de gasolina aditivada, etanol, diesel, diesel S10, gás natural veicular (GNV) e gás de cozinha (GLP).

Cidades com gasolina mais cara

1° Brusque (R$ 6,06)

2º Concórdia (R$ 6)

3º Mafra e Videira (R$ 5,99)

5º Balneário Camboriú (R$ 5,98)

6º Blumenau e Caçador (R$ 5,95)

8º Criciúma (R$ 5,94)

9º Florianópolis (R$ 5,92)

10º Xanxerê (R$ 5,91)

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: