VÍDEO – Onda de crimes no bairro Dom Joaquim preocupa moradores e comerciantes

Moradores e comerciantes do bairro Dom Joaquim têm reclamado do aumento da criminalidade no bairro nas últimas semanas. Diversos estabelecimentos foram furtados e danificados. O problema virou pauta na Câmara de Vereadores e até um ofício para a Polícia Militar foi enviado. O comandante do 18º Batalhão da PM de Brusque falou sobre o caso e pontuou medidas que podem ajudar a resolver o problema.

O diretor do Núcleo da Câmara de Dirigentes Lojistas do bairro Dom Joaquim, Adilson Merízio, conhecido como Neni, afirma que pelo menos nove estabelecimentos já foram furtados na região. Ele mesmo é lojista e sócio-proprietário de um posto de combustível que também já foi alvo dos crimes.

“Foi durante a madrugada. Os mesmos caras, duas vezes”, conta. Por causa dessa ação e dos comentários feitos entre os outros comerciantes, a suspeita é de que seja um grupo específico de pessoas que têm praticado os furtos e roubos no bairro.

Ele ressalta que um ofício já foi enviado para a Polícia Militar solicitando maior presença de policiais na região. Esse problema inclusive foi levado para a Câmara de Vereadores, durante a sessão realizada na quarta-feira, 14. Os vereadores Jean Pirola (PP) e Valdir Hinselmann (PL) falaram sobre o assunto na sessão e solicitaram uma reunião entre os órgãos de segurança, representantes do comércio e da indústria, além de claro, a comunidade local. A reunião entre as partes está marcada para o dia 26 de fevereiro.

Diversas imagens foram obtidas pela reportagem de O Município de furtos em estabelecimentos do bairro Dom Joaquim. Confira:

Um representante da Associação de Moradores, que também já foi alvo dos furtos, ressaltou que a população do bairro está incomodada. “Em uma semana tivemos cerca de quatro arrombamentos com danos em estabelecimentos”, diz.

“Alguns moradores contam que estão quase no ponto de fazer justiça com as próprias mãos”, menciona.

O representante da associação diz que a avaliação da população do bairro no momento é de que estão de mãos atadas. Outra reclamação que ele recebe com frequência é a grande presença de motocicletas com o escapamento alterado. “Essas coisas estão no limite, alguma coisa tem que ser feita”.

Necessidade de dados

O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, Pedro Machado, falou sobre o assunto e pontuou que a PM usufrui de dados para fazer a distribuição de seus agentes. Sendo assim, é necessário o registro de boletins de ocorrências para que a polícia possa fazer o mapeamento dos locais que estão sendo afetados pela criminalidade.

“Se os moradores não fizeram boletins de ocorrência ou não ligaram para o 190, às vezes a gente não têm conhecimento de que em determinado bairro está acontecendo um problema de segurança”.

Pedro menciona que, entre o final de 2023 e início de 2024, quando a PM notou um crescimento de ocorrências no bairro, o reforço do policiamento na região foi feito. “Inclusive, alguns autores foram presos, foi feito um trabalho em cima disso junto com a Polícia Civil. Então o trabalho da polícia vem acontecendo”.

Ele explica ainda que esses “surtos” de criminalidade acontecem devido a um grupo de pessoas ou um indivíduo que passam a realizar esses crimes em uma sequência de dias. ”Mas a PM, no fim, através dos levantamentos, faz a prisão desses indivíduos e as coisas voltam à normalidade”, finaliza o comandante.

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: