Projetos do Clube de Robótica de Brusque começam a ser apresentados nas escolas do município

O Clube de Robótica de Brusque já está apresentando projetos para os alunos do município através do Laboratório Itinerante de Robótica (LIRE). Segundo a secretária de Educação, Franciele Mayer, neste primeiro momento, serão visitadas 17 escolas.

De acordo com Franciele, o projeto será apresentado aos alunos do sexto ao nono ano, os quais terão a oportunidade de conhecer os projetos a serem desenvolvidos nos clubes de robótica. Serão atendidos 40 estudantes por escola no contraturno.

Ideia de dois anos A secretaria de Educação realiza ações formativas na área de robótica e tecnologia desde 2022. “Atualmente, já contamos com mais de 100 servidores formados no curso sobre Pensamento Computacional”, comenta a secretária.

“A robótica está presente não só para os alunos, mas também para os profissionais, integrando-se ao currículo de todos os segmentos”, complementa.

Edutech Brusque Os projetos desenvolvidos pelas escolas serão apresentados na Mostra de Educação, Tecnologia, Inovação e Ciências – Edutech Brusque, que terá a sua segunda edição em 2024, sendo mais uma vez realizada pela Secretaria de Educação.

“Nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, teremos o Clube de Robótica Maker, onde formamos os professores para que apliquem os métodos com seus alunos”, explica a coordenadora pedagógica, Fabiana Coronel da Silva.

“Teremos também a Robótica Kids, outra formação para os profissionais, visando a aplicação da ferramenta em sala de aula”, complementa. Fabiana também comenta que este ano também se inicia o projeto-piloto, Robótica Intermediária.

“Vamos testá-lo em cinco escolas. A ideia é construir um robô que siga linhas e também fure bolas”. Além das ações formativas sobre Pensamento Computacional, o clube está divulgando também o Cubo Mágico. O projeto, que iniciou dentro de uma unidade escolar, atualmente percorre toda a rede de ensino.

