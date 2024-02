Câmara de Brusque vai realizar reunião para debater segurança no bairro Dom Joaquim

A Câmara de Brusque aprovou nesta quarta-feira, 14, requerimento para que seja realizada reunião entre vereadores, comunidade, associações do comércio e da indústria e órgãos municipais de segurança pública sobre segurança do bairro Dom Joaquim. A proposição foi de Jean Pirola (PP).

Pirola explicou que foi procurado por moradores do bairro, que estão preocupados com a falta de segurança na região. “Apresentei o requerimento diante da quantidade de crimes que estão ocorrendo não só no comércio, mas também nas indústrias. Infelizmente, os moradores não têm a segurança que esperavam já que a Polícia Militar não tem efetivo suficiente. O bairro cresceu tanto, que já é quase uma cidade. Precisamos discutir sobre isso o quanto antes”.

Valdir Hinselmann (PL), que é do bairro, relatou que já contactou o comando local da Polícia Militar cobrando soluções.

“Em janeiro, entreguei ao comandante da PM um ofício falando sobre a situação do bairro Dom Joaquim, que está sofrendo com furtos em residências e empresas. O núcleo da CDL do Dom Joaquim também já fez encaminhamento à PM pedindo reforço do policiamento no bairro. Sabemos que o efetivo é curto, mas a região, que inclui Thomaz Coelho, Cedrinho, Cedro Alto, Cristalina e São João, vem crescendo a passos largos. Os “malacos” perceberam que a região é tranquila”.

Ele destacou que é necessário unir forças para que a cidade tenha mais policiais. “Para cá, mandam menos [agentes] pelo número baixo de ocorrências. Se trabalharmos em conjunto, esquecendo problemas partidários, conseguimos melhorar a situação”.

Marlina Oliveira (PT) cobrou que o prefeito e o vice pressionem o governador para que efetive policiais e faça concursos públicos. Ela destaca que as responsabilidades são além do quartel e a Câmara.

O vereador Alessandro Simas (PP) também fez uma cobrança ao governo estadual por respostas mais firmes em relação ao efetivo policial em Brusque. Ele destacou que quase todos os vereadores apoiram Jorginho Mello (PL) na eleição de 2022 e cobra uma resposta direta. “Da forma como está, também no bairro Águas Claras, está uma confusão. A população está sem segurança. Estamos pedindo há meses para o governo estadual e precisamos que eles sejam francos conosco”.

Mais críticas ao governo estadual

Outro requerimento, de Deivis da Silva (MDB), foi aprovado solicitando apoio à construção da nossa sede do Corpo de Bombeiros Militar, o que motivou mais críticas ao governo estadual.

Jean Dalmolin (Republicanos) e Ivan Martins (Republicanos) também citaram a falta de atenção do governo estadual – não apenas o atual, mas historicamente – em relação a demandas de Brusque que vão além da segurança pública e englobam em várias áreas.

“Precisamos também de mais empenho do Executivo municipal em contato com o governo. Na falta de representação na Assembleia Legislativa, na minha opinião, cabe ao prefeito cobrar, ele tem toda a estrutura do município a seu favor. Se o poder público municipal tivesse mais afinco, não só o atual, mas também os que passaram, conseguiríamos mais soluções. Precisamos dividir a culpa de tudo. Os prefeitos têm mais obrigação do que a Câmara. O prefeito tem poder mais incisivo junto ao governador”, refletiu Ivan.

