Carro pega fogo no bairro Limeira Baixa, em Brusque

No início da tarde desta quarta-feira, 14, um carro pegou fogo na rua Progresso, localizada no bairro Limeira Baixa, em Brusque. Não havia pessoas no veículo no momento do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiro, as chamas foram apagadas por um jovem, de 18 anos, dono do veículo, modelo Uno Mille SX. Os bombeiros apenas abriram o capô do carro para realizar o desligamento da bateria para que o carro não voltasse a pegar fogo.

Não foi divulgada as causas do incêndio no veículo.

