Policiais são presos suspeitos de envolvimento em execução de dois homens, em Navegantes

Dois Policiais foram presos de forma preventiva, na tarde desta quarta-feira, 14, suspeitos de estarem envolvidos na execução de dois homens, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime aconteceu no mês de dezembro de 2023.

Inicialmente, o caso foi considerado um acerto de contas entre facções, mas após investigações da Polícia Civil e Corregedoria-Geral da Polícia Militar chegaram aos suspeitos militares, que não tiveram as identidades reveladas.

Os policiais atuavam no 25º Batalhão, que atende a cidade de Navegantes. A operação cumpriu também cinco mandados de busca e apreensão. Além dos PMs, um civil foi alvo das diligências.

O crime

Na madrugada do dia 29 de dezembro, dois homens armados desceram de um carro e abriram fogo em direção a um bar na rua Orlando Ferreira, no bairro Machados, em Navegantes. Uma das vítimas foi morta dentro da conveniência e o outro do lado de fora.

O caso chegou a ser tratado como um acerto de contas entre facções rivais, pois os dois homens mortos, um de 27 e o outro de 39 anos, tinham passagem pela polícia e eram suspeitos de integrarem uma organização criminosa.

