Filme que conta história de Bob Marley chega aos cinemas de Brusque; confira os horários das sessões

Bob Marley: One Love é um filme biográfico que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande ícone do reggae. O filme é dirigido por Reinaldo Marcus Green.

O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as dificuldades que sua família e conhecidos passaram. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ficou conhecido por sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari.

Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi imenso. Mas mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa (Lashana Lynch).

Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Bob Marley: One Love está disponível no Cine Gracher do shopping

Confira o trailer:

