Carlos Renaux assina convênio que destina R$ 900 mil ao estádio Augusto Bauer

O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, assinou, nesta quarta-feira, 14, o termo de convênio que destina R$ 900 mil para melhorias na infraestrutura do Estádio Augusto Bauer. O documento foi assinado na manhã desta quarta-feira, 14, junto do prefeito André Vechi.

Com duração de 10 anos, o convênio passou por aprovação em sessão ordinária na Câmara. Os R$ 900 mil serão direcionados a melhorias no estádio, visando atender aos requisitos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber os jogos do Brasileiro Série B. A prefeitura, também oferece o piso asfáltico para a área de circulação e a base para as novas arquibancadas do estádio.

Em contrapartida, o clube cederá o estádio à Prefeitura em possíveis eventos e também reservará 20% das vagas na escolinha de futebol do clube para crianças cadastradas na Assistência Social do município.

“É bom para todo mundo, principalmente prefeitura e Carlos Renaux, sempre com um bom convívio. É um passo muito importante para as crianças e para Brusque, haverá muitos eventos sendo realizados ali também. Estamos sempre ao lado da prefeitura e, quando precisamos, a prefeitura está aí nos apoiando”, comenta Taico.

“A obra está dentro dos prazos. A chuva acaba atrapalhando um pouco, mas por enquanto o tempo tem nos ajudado. No próximo dia 20 já começa a colocação da grama. Estamos dentro do orçamento, do planejamento.”

O prefeito relata que a prefeitura teve também um papel de mediação nos acordos de aluguel entre Carlos Renaux e Brusque Futebol Clube. “Temos trabalhado há alguns meses com as diretorias, buscando um acordo que beneficie todas as partes. Após muitos diálogos, e com a mediação da prefeitura, o convênio foi assinado”.

“Com a porcentagem de vagas para a escolinha, a gente possibilita que crianças de baixa renda cadastradas no município possam ter o acesso a pratica do futebol. De forma indireta, tem toda a questão da geração de emprego e renda. Para quem tá trabalhando, com venda, ingresso. O que Brusque vai gerar de imposto sediando os jogos durante alguns anos já pagará o investimento”, completa André Vechi.

Além do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro, o Augusto Bauer também terá o Carlos Renaux disputando a Série B do Campeonato Catarinense.

