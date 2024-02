Dono de seis títulos pelo Brusque, Airton assina com o Marcílio Dias

O lateral-esquerdo Airton, seis vezes campeão pelo Brusque, é o novo reforço do Marcílio Dias. Aos 35 anos, ele chega a Itajaí com contrato até o final do Campeonato Catarinense e já trabalha com o elenco. O anúncio oficial da contratação foi feito nesta segunda-feira, 12.

Pelo Brusque, Airton fez 222 jogos desde outubro de 2018, quando chegou ao clube. É recordista em títulos pelo Marreco, ao lado do zagueiro Ianson: conquistou Brasileiro Série D (2019), Catarinense (2022), Copa Santa Catarina (2018 e 2019) e Recopa Catarinense (2020 e 2023), além dos acessos ao Brasileiro Série B em 2020 e 2023. Ficou até o fim da temporada 2023, quando não teve seu contrato renovado.

Após sair do Brusque, ficou por um curto período no São Luiz-RS, atuando em cinco jogos pelo Campeonato Gaúcho até receber a proposta do Marcílio Dias.

Além de Airton, o Marcílio Dias também tem outros dois jogadores que passaram pelo Brusque recentemente: o zagueiro Sandro e o volante Felipe Manoel. O técnico do Marinheiro é Waguinho Dias, um dos maiores treinadores da história quadricolor, com os títulos do Brasileiro Série D 2019 e do Catarinense 2022.

