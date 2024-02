Em crise e desfalcado, Brusque visita o líder Criciúma para fugir da degola

Com mais desfalques à vista, o Brusque enfrenta o Criciúma às 19h desta quinta-feira, 15, no estádio Heriberto Hülse, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. Além de Éverton Alemão, outros dois jogadores são dúvida para a partida. O quadricolor não vence há seis jogos, pode entrar na zona de rebaixamento, vem de derrota para o Inter de Lages, e vai enfrentar o líder da competição, que tem 100% de aproveitamento em casa.

O meio-campista Jhemerson deve ser desfalque. Ele saiu no intervalo da partida contra o Inter de Lages no domingo, 11, sentindo dores na coxa. Não treinou desde então e aguarda o resultado de exames.

Uma baixa certa é Éverton Alemão. Ele segue fora por lesão na panturrilha sofrida no primeiro tempo da partida contra o Joinville, no último dia 4.

Para piorar, o seu substituto, Matheus Salustiano, também deve ficar fora. Sentiu desconforto muscular no treino de terça-feira, 13 e fez trabalhos de fisioterapia nesta quarta-feira, 14, para tentar entrar em campo. Ianson treinou em sua vaga.

Não há desfalques por suspensão. Estão pendurados o lateral-esquerdo Alex Ruan, o lateral-direito Ronei e o volante Madison.

É possível ir a campo contra o Criciúma com Matheus Nogueira; Ronei (Cristóvam), Ianson (Iran), Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison, Serrato; Dentinho (Diego Tavares), Paulinho Moccelin; Olávio. O atacante Wellissol, contratado mais recente, pode estrear.

Leia também:



1. Números e curiosidades da história do confronto

2. Opinião: Ou o Brusque acorda ou vai passar por seu mais vergonhoso rebaixamento

3. Dono de seis títulos pelo Brusque, Airton assina com o Marcílio Dias

4. Brusque anuncia contratação de atacante

Crise

Com quatro empates e duas derrotas, o Brusque já não vence há seis partidas sem vencer no Catarinense. Isto havia ocorrido pela última vez, em uma mesma edição de Catarinense, na temporada 2018. Naquela ocasião, foram sete jogos sem vencer nas últimas sete rodadas, com seis empates e uma derrota. O quadricolor acabou escapando do rebaixamento na última rodada.

Ainda que tenha a defesa menos vazada com cinco gols sofridos, ao lado de Criciúma e Figueirense, o Brusque tem o pior ataque. São apenas cinco gols marcados em sete jogos, assim como o lanterna, Nação, que obteve seus únicos três pontos vencendo o Marreco por 1 a 0.

É possível entrar na zona de rebaixamento já nesta rodada. Basta uma vitória da Chapecoense contra o Inter de Lages na Arena Condá aliada a qualquer resultado que não seja vitória brusquense em Criciúma. Chapecoense x Inter começa às 19h30 desta quarta-feira, 14.

Criciúma

O Criciúma é líder isolado do Campeonato Catarinense, com 18 pontos. São seis vitórias e uma única derrota, diante do Marcílio Dias em Itajaí. Portanto, são 100% de aproveitamento no Heriberto Hülse.

O triunfo mais recente foi contra o Avaí: 3 a 2 na Ressacada. O Tigre chegou a abrir 3 a 0, com o terceiro gol marcado quando já estava com um jogador a menos.

Para a partida contra o Brusque, há a expectativa dos retornos do zagueiro Walisson Maia e do atacante Eder. Walisson sofreu uma lesão na clavícula e está fora desde a sexta rodada. Eder não atuou desde o título da Recopa Catarinense, em 16 de janeiro.

Há dois desfalques por suspensão: o zagueiro Rodrigo e o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, expulsos no jogo em Florianópolis. Estão pendurados o goleiro Gustavo e o meia Fellipe Mateus.

Outra baixa na equipe é o atacante Felipe Vizeu, que recebeu a notícia da morte de seu pai na segunda-feira, 12, pouco antes do jogo contra o Avaí. Ele ainda quis jogar e marcou um dos gols da partida, mas agora fica fora.

Uma possível escalação tem Gustavo; Claudinho, Wilker Ángel, Erick (Walisson Maia), Trauco; Barreto, Barcía (Higor Meritão); Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel, Renato Kayzer; Eder.

67 jogos oficiais

18 vitórias do Brusque

18 empates

31 vitórias do Criciúma

74 gols do Brusque

104 gols do Criciúma

Arbitragem

Diego da Costa Cidral (CBF) apita a partida, auxiliado por Thiaggo Americano Labes (CBF) e Emerson Mafra (FCF). O quarto árbitro é William Martins Custódio (FCF).

Como assistir a Criciúma x Brusque

Acompanhe Criciúma x Brusque em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo em imagens da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 18h30.

Ingressos

Ingressos para a partida podem ser adquiridos no site MinhaEntrada. Também é possível comprar nos pontos de venda listados no site, inclusive na bilheteria visitante, na rua Treze de Maio, 46. Os portões serão abertos às 17h.

Os ingressos para a torcida visitante custam R$ 200, com direito à meia-entrada. Pelo site, há uma taxa de 10%.

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: