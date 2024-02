O Brusque volta a enfrentar o Inter de Lages depois de quase seis anos, e tem um retrospecto muito favorável diante do Leão Baio. Só perdeu quatro partidas oficiais das 36 disputadas desde o Catarinense de 1988, a primeira competição disputada pelo quadricolor. A bola rola para as duas equipes às 19h deste domingo, 11, pela sétima rodada do estadual.

O Inter não vence o Brusque desde 28 de fevereiro de 2016, quando Isac, Valdo Bacabal e Mateus Arence marcaram os gols da vitória por 3 a 1, pela oitava rodada do estadual. Eliomar fez o gol brusquense. Desde então, são nove confrontos, com seis vitórias do quadricolor e três empates.

O último confronto entre as duas equipes foi válido pela Copa Santa Catarina: 2 a 1 para o Brusque no Tio Vida em 14 de outubro de 2018. Jefferson Renan abriu o placar, Gustavo empatou e, no segundo tempo, Jean Dias marcou o gol da vitória. Antes, Safira ainda perdeu um pênalti.

Pelo Campeonato Catarinense, o jogo mais recente foi pela última rodada da edição de 2018. Em 1º de abril, Rafhael Lucas abriu o placar de pênalti no segundo tempo. O resultado poderia rebaixar o quadricolor, mas Rafinha deixou tudo igual cinco minutos depois. O resultado rebaixou o Inter, no saldo de gols.

Marreco e Leão Baio já se enfrentaram em todas as competições estaduais existentes: Séries A, B e C, além da Copa Santa Catarina. Ao todo, são:

36 jogos oficiais;

19 vitórias do Brusque;

13 empates;

4 vitórias do Internacional;

62 gols do Brusque;

32 gols do Internacional.

Nos dois confrontos de mata-mata, o Brusque levou a melhor em ambos: venceu a final da Copa Santa Catarina em 1992 e as quartas de final do turno da Série B1 (atual C) do Catarinense em 2004.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Inter de Lages 1×1 Brusque (30/03/2023 – Catarinense)

Último jogo: Inter de Lages 1×2 Brusque (14/10/2018 – Copa SC)

Maior vitória: Inter de Lages 0x6 Brusque (06/09/1992 – Catarinense)

Maior derrota: Inter de Lages 3×1 Brusque (07/04/1993 | 28/02/2016 – Catarinense)

