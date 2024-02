O Brusque enfrenta o Criciúma às 19h desta quinta-feira, 15, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. As equipes reeditam a final de 2023, mas em momentos completamente opostos: o Tigre é líder isolado; o Marreco está há poucos passos do rebaixamento.

O Criciúma não perde para o Brusque há quatro jogos. A vitória sobre o quadricolor no Augusto Bauer por 2 a 0 em 1º de outubro de 2022, pela Série B, quebrou uma boa sequência brusquense, que até então não perdia há 10 partidas no confronto.

Depois, as equipes se enfrentaram no Augusto Bauer, em 5 de fevereiro de 2023, pela primeira fase do estadual: 1 a 1, com Rômulo abrindo o placar para o Tigre no primeiro lance do jogo. Cléo Silva empatou no segundo tempo.

E então, Marreco e Tigre fizeram a final do Catarinense 2023. Em 1º de Abril, em Criciúma, Lohan marcou no fim do jogo de ida, no Heriberto Hülse. Na volta, disputada no dia 8, nova derrota quadricolor: 1 a 0 no Augusto Bauer, gol de Hélder.

O último triunfo brusquense foi obtido no Brasileiro Série B de 2022: 1 a 0 fora de casa, com gol de Crislan, após cobrança de falta de Diego Jardel.

Ao todo, são:

67 jogos oficiais

18 vitórias do Brusque

18 empates

31 vitórias do Criciúma

74 gols do Brusque

104 gols do Criciúma

Partidas válidas por Catarinense Série A, Catarinense Série B (Divisão Especial), Copa Santa Catarina, Brasileiro Série B e Brasileiro Série C.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Criciúma 1×0 Brusque (27/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 0x1 Criciúma (08/04/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×1 Criciúma (1993, 2010 e 2020) e Criciúma 1×3 Brusque (2010 e 2020)

Maior derrota: Criciúma 6×0 Brusque (30/04/2000 – Catarinense)

Jogo com mais gols: Criciúma 4×4 Brusque (19/03/2017 – Catarinense)

