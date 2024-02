Mais uma vez, os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores mostraram-se essenciais para os moradores do Vale do Itajaí nesta terça-feira, 13, proporcionando um certo alívio diante do intenso calor que voltou a assolar toda a região.

Em Brusque, por exemplo, a temperatura máxima atingiu 37,7 °C, registrada no Campus da Unifebe, no bairro Santa Terezinha.

No entanto, outro aspecto que chamou a atenção foi a sensação térmica, alcançando um pico de 54,2 °C, observado no bairro Limeira Alta.

Esse índice de calor, aliás, é o mais alto do ano registrado no município até o momento.

Números do calor

A seguir, apresentamos a lista completa das temperaturas máximas desta terça-feira registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com dados então fornecidos pela rede Groh Estações.

Vale ressaltar que os índices destacados em vermelho representam os picos máximos convencionais registrados pelos termômetros.

Por outro lado, os valores marcados em azul correspondem à sensação térmica de cada local, conforme detalhado no anexo.

Fim do calor intenso em Brusque

Este atual evento de calor que impactou intensamente toda a região de Brusque nestes primeiros 13 dias de fevereiro alcançou seu ápice nesta terça-feira.

Os picos de temperatura, mencionados na primeira parte desta edição, representam a despedida das temperaturas mais elevadas.

Isso porque uma frente fria ingressa nesta tarde de terça-feira ao Vale do Itajaí.

Este sistema traz consigo pancadas de chuva com trovoadas, prometendo trazer alívio ao abafamento sentido pelos moradores locais.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o decorrer do restante desta semana deve seguir com temperaturas não tão elevadas, com picos entre 25 a 28°C durante as próximas tardes.

O risco de chuva permanece até sábado, segundo o profissional, no entanto, intercalado por aberturas de sol.

Já as madrugadas prometem ser mais amenas, ficando abaixo dos 18 a 20°C na maioria das cidades da região, complementa Scheuer.

Os impactos do calor em fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de fotos, que apresenta de maneira objetiva o cenário de verão então observado nesta terça-feira em Brusque.

As imagens mostram, de forma progressiva, desde as primeiras horas da manhã até o decorrer da tarde, os impactos do calor e sua respectiva mudança com a chegada da frente fria. Acompanhe as fotos.

