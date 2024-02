A manhã desta terça-feira, 13, começou na presença do avanço de uma frente fria sobre o Sul do Brasil, trazendo consigo o choque térmico que promete alívio para o calor extremo que tem assolado a região nestes 13 primeiros dias de fevereiro.

O sistema iniciou o dia impactando primeiramente o Rio Grande do Sul, trazendo consigo pancadas de chuva e trovoadas para o estado gaúcho.

No entanto, essas mudanças devem atingir Santa Catarina ao longo da manhã de hoje, primeiramente afetando as regiões Oeste, Meio-Oeste, Serra e Sul do estado.

Já em Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, as instabilidades chegam a partir do meio da tarde, estendendo-se até a noite. O risco de temporais isolados não pode ser descartado.

O meteorologista Piter Scheuer falou à nossa coluna para fornecer mais detalhes sobre a síntese apresentada anteriormente. Confira o boletim do profissional a seguir.

Terça-feira e o fim do calor extremo

*Boletim: Piter Scheuer >>

As projeções meteorológicas trazem finalmente boas notícias para os residentes de Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, que anseiam por um alívio do intenso calor.

A manhã desta terça-feira iniciou diante de uma frente fria avançando sobre o Sul do Brasil, começando pelo Rio Grande do Sul, e deve se deslocar para outras áreas da região até o fim do dia.

Este sistema promete um choque térmico que deverá amenizar o abafamento extremo, especialmente no Vale do Itajaí.

Em Brusque e região, espera-se que esse sistema meteorológico chegue a partir do meio da tarde em direção à noite.

É crucial permanecer atento ao risco de trovoadas intensas, não descartando, inclusive, a possibilidade de ocorrerem temporais isolados.

Terça-feira e os números do calor

Quanto às temperaturas máximas previstas para Brusque e região nesta terça-feira, é um tanto desafiador fazer uma avaliação precisa.

Isso se deve à influência do avanço das nuvens potencializadas pela chegada da frente fria.

Se o sistema ingressar apenas na segunda metade da tarde, é provável que, antes disso, o sol brilhe por períodos mais prolongados, permitindo picos de temperatura novamente acima dos 35°C, chegando até mesmo perto dos 40°C.

No entanto, se as instabilidades se anteciparem, chegando antes do esperado, isso limitará a presença prolongada dos raios solares e, consequentemente, as temperaturas máximas não devem atingir esse nível.

De maneira geral, o abafamento deve persistir intensamente durante grande parte do dia.

Restante da semana sem calor forte

Avançando agora para uma projeção mais avançada, os simuladores meteorológicos apontam o fim do calor extremo para o restante desta semana, abrangendo todo o estado de Santa Catarina.

Em Brusque e região, os próximos dias devem ser marcados pela presença de nuvens, com potencial para chuvas ocasionais intercaladas por aberturas de sol.

Quanto às temperaturas, os picos máximos prometem ficar entre 25 a 28°C, acompanhados por madrugadas mais amenas, oscilando entre 17 a 21°C na maior parte das cidades do Vale do Itajaí.

Em áreas mais elevadas, as noites podem registrar temperaturas ainda mais baixas, não descartando mínimas entre 12 a 15°C, entre a quarta-feira e o próximo sábado.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Madrugada mais quente do ano

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

É crucial ressaltar que Brusque e outros municípios da região enfrentaram a madrugada mais abafada do ano até o momento.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

