VÍDEO – Enorme cratera se abre na BR-470 e carro cai em buraco em Rio do Sul

Uma enorme cratera se abriu no quilômetro 143 da BR-470, em Rio do Sul, na madrugada desta quarta-feira, 14. A rodovia ficou completamente bloqueada.

Um carro acabou caindo na rodovia após a abertura da cratera. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, havia duas pessoas no carro e nenhuma se feriu. A identidade das vítimas não foi divulgada.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que já sinalizaram e bloquearam o trânsito no local. De acordo com o DNIT, não há previsão de reabertura da rodovia no quilômetro 143.

Veja o vídeo:

