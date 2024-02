O verão de 2024 em Brusque chega ao 20º dia de fevereiro diante dos termômetros, mantendo-se dentro da faixa de calor esperada para esta época do ano. A média atual de 26,0ºC está alinhada com os registros históricos, que, tipicamente, costumam variar entre 25 e 26ºC em temporadas passadas.

Apesar de alguns períodos de aquecimento mais prolongados terem causado desconforto intenso aos moradores locais, a estação em curso continua seguindo um padrão normal, de acordo com as expectativas previamente esperadas.

Os extremos do calor em Brusque

Dando continuidade à nossa cobertura sobre o verão em Brusque, vamos agora então apresentar alguns dados sobre as altas temperaturas registradas no município em 2024.

A título de curiosidade, destacamos os cinco índices mais elevados observados até esta terça-feira, 20, na cidade.

Para tanto, temos que lembrar o dia 9 de janeiro, quando os termômetros se aproximaram dos 40°C, causando uma sensação intensa de calor entre os brusquenses.

Abaixo, portanto, está a lista das cinco temperaturas mais altas registradas até o momento em 2024, juntamente com os locais correspondentes. Os dados são provenientes da rede Groh Estações.

9 de janeiro de 2024 >>

39,5ºC__Rio Branco

39,4ºC__Souza Cruz

38,6ºC__Centro

38,5ºC__Limeira Alta

38,2ºC__Santa Luzia

*Fonte: Groh Estações

Mais calor? O que ainda vem por aí

Agora que discutimos os dados já registrados, vamos passar a focar o que Brusque então pode esperar no restante de fevereiro e para a reta final do verão, em relação às temperaturas.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, há previsão de mais calor, inclusive para o decorrer desta semana. Essa tendência se estende também aos primeiros dias de março.

No entanto, o especialista pondera que não é esperado um aquecimento tão intenso, a ponto de novamente encostar nos 40°C no município.

Valores entre 33°C e 35°C ainda têm potencial de, eventualmente, serem observados neste período subsequente, conforme explica Scheuer.

Os efeitos do calor nas condições do tempo

Ao projetar as condições meteorológicas, tanto para esta terça-feira quanto para o restante deste mês de fevereiro, Scheuer antecipa a persistência do clima de verão.

Em termos práticos, isso significa que Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí podem esperar uma alternância entre condições mais favoráveis às atividades ao ar livre durante o período da manhã, com um aumento na probabilidade de instabilidades no decorrer da tarde.

O profissional prevê um calor um pouco mais intenso no próximo fim de semana, entre sexta-feira, 23, e domingo, 25, quando as temperaturas podem oscilar 33 a 35ºC em algumas cidades, aumentando o risco de trovoadas localizadas mais intensas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações, pois, foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

