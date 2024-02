Bolsonaro veta aliança do PL com PSD e complica cenário das disputas pelas prefeituras em SC

Eu ordeno 1

Ao decidir que faz restrições à aliança eleitoral do seu PL com o PSD de Gilberto Kassab, Bolsonaro cria conflitos em pelo menos sete cidades de SC quanto às eleições para prefeito. Começando por Florianópolis, onde Topázio Neto assumiu a prefeitura em março de 2022, após o prefeito Gean Loureiro (União) renunciar para concorrer a governador. Topázio chegou a gravar vídeos em apoio a Bolsonaro e declarou apoio à reeleição do ex-presidente.

A ordem também cria impasse em Chapecó, onde o bolsonarista João Rodrigues (PSD) concorrerá à reeleição. Diante disso o nome da deputada federal Caroline de Toni (PL) chegou a ser posto; ela, porém, demonstra que não tem interesse, por enquanto. Em Criciúma, a deputada federal Júlia Zanatta (PL) não descarta a possibilidade de o partido apoiar o secretário municipal Arleu da Silveira (PSD), que será indicado pelo atual prefeito, Clesio Salvaro, para a sucessão. Em Herval d’Oeste e Joaçaba,o vice-prefeito Jair da Rosa e o vereador Juliano Pedrini, respectivamente, irão disputar o pleito com a benção do PL. São do PSD.

Outro município onde a decisão de Bolsonaro incomoda em SC é São José. O prefeito Orvino de Ávila (PSD) será candidato e a ex-prefeita Adeliana dal Pont pode concorrer pelo PL. Um terceiro nome cotado é o do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Preso desde agosto do ano passado, ele é acusado de ter usado a máquina pública para interferir no processo eleitoral de 2022. Caso consiga disputar, Bolsonaro vai apoiá-lo.

Meme

Observação, que causa risadas nos internautas pelo oportunismo que encerra, compartilhada aos milhares nas últimas horas nas redes sociais: “Hoje fui ao supermercado e me assustei com o preço do azeite. Talvez seja porque agora as oliveiras estão dando uvas”. Lula seria um poeta se fechasse um pouco aquela matraca. Nisso está fadado a ganhar de Bolsonaro, que parecia não ter concorrentes à sua altura.

Sem restrições

O Supremo Tribunal Federal afastou limitação de vagas para mulheres em concursos da Polícia Militar do Amazonas e Ceará. A decisão é agora clara: não se pode estabelecer percentuais ou limites de vagas por sexo. O STF tem ainda para julgar 14 outras ações diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais que estabelecem percentuais para o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros por concurso público. Uma é de SC.

Penas alternativas

Meritoso o trabalho das Centrais de Penas e Medidas Alternativas em SC. Atualmente 7.900 pessoas são monitoradas pelas equipes técnicas das CPMAs, das quais 4.400 cumprindo serviços à comunidade e 3.500 em regime aberto. Elas colaboram com diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, incluindo secretarias estaduais e municipais, prefeituras, organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Uma ação notável, sim, já que fora disso, a maioria estaria na cadeia, ao custo de dezenas de milhões para o contribuinte bancar. E de lá saindo piores de quando entraram.

Autosserviço

Se o consumidor pudesse abastecer seu próprio carro num estabelecimento de combustíveis, poderia esperar um valor melhor, certo? Pois, por incrível que pareça, o self-service de combustíveis, modelo adotado há décadas mundo afora, é proibido no Brasil pela lei federal 9.956, de 2000. Agora, projeto do senador catarinense pelo PL de Roraima, Jaime Bagattoli, propõe que postos possam permitir o funcionamento de até 50% de bombas de autosserviço, dando ao consumidor o direito de escolher entre os frentistas e o abastecimento por conta própria.

Best-seller

Quem gosta de acompanhar o ranking dos livros mais vendidos na semana no Brasil, como fazem algumas publicações, é bom ir se acostumando com um nome catarinense na área de não ficção: é o do itajaiense Junior Rostirola, com o título “Café com Deus pai”, primeiro lugar não só na “Veja”, como também de “O Globo”.

Igualdade racial

O Conselho Nacional de Justiça vai premiar tribunais que desenvolvem ações de promoção de igualdade de raças. O Judiciário de SC está se habilitando. Por portaria foi definida a formação da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal de Heteroidentificação para Concursos Públicos.

Sem biblioteca

Dados do Censo Escolar de 2022 compilados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), informam que mais de 18 milhões de estudantes da rede pública de ensino estudam em escolas que não tem biblioteca. Os dados mais recentes de SC: a metade não tem e nas que tem 44 funcionam dentro de galpões e igrejas.