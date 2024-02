O casal Silvia Dunker e Thiago Dunker estiveram no Rio de Janeiro durante o carnaval, e curtiram uma noite no camarote do King. A família Dunker ficou conhecida no meio, após participar do reality show Ilhados com a Sogra, do Netflix.

O camarote do King está no local considerado o melhor ponto da Sapucaí, no meio da avenida e juntinho ao segundo recuo da bateria. Ali os Dunker acompanharam o segundo dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. “Foi como estar na avenida”, disseram.

Já na terça-feira, 13, o casal levou as filhas Cecília e Helena para desfrutarem o carnaval no camarote Rio Prainha. O espaço foi reservado para atividades lúdicas e integrativas pensadas para os sambistas mirins, que viveram uma experiência singular no dia do desfile das agremiações infanto-juvenis.

A proposta do espaço é mostrar aos pequenos foliões, a importância da inclusão, da diversidade e da sustentabilidade, o que foi aprovadíssimo não só pelos pequenos, mas pelos pais e responsáveis que estiveram no evento que contou com a presença de Gi Alparone, influencer musa da garotada.

Felipe Melquíades, que recentemente atuou no elenco de Terra e Paixão, assim como a atriz mirim Alice Palmar foram alguns dos nomes que aproveitaram a tarde de atividades elaboradas para abraçar todos os tipos de público.

A família catarinense curtiu ao lado de celebridades como Renata Santos, Juliana Alves e Drika Marinho, que também levaram seus pequenos para viver as diversas experiências proporcionadas pelo camarotinho, entre elas, exploração sensorial, ambiente para regulação, distribuição de abafadores, redução de luzes, entre outros mecanismos que possibilitaram crianças com deficiência, socializar e desfrutar do da alegria intrínseca ao carnaval. No camarote infantil o anfitrião foi o RP carioca Alan Victor.