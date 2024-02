VÍDEO – Cavalo é resgatado após maus-tratos e protetores abrem vaquinha para tratamento em Brusque

O cavalo que apareceu em um vídeo sendo agredido por um homem no bairro Azambuja, em Brusque, foi resgatado na segunda-feira, 19, por voluntários independentes que atuam na proteção de animais. Uma vaquinha foi criada para arrecadar fundos que vão ajudar no tratamento de “Xanthus”, como foi carinhosamente chamado.

O animal está em um lar temporário após o vídeo em que aparece sofrendo maus-tratos viralizar e revoltar os moradores da cidade. Nas imagens, o cavalo aparecendo sendo agredido por um homem com um pedaço de madeira. Ainda de acordo com as testemunhas, o homem também teria vomitado no animal.

A Polícia Militar ajudou no resgate do animal, que não estava mais com o suposto dono. Ele foi levado para um pasto e, posteriormente, para um lar temporário. O local não teve o endereço divulgado por segurança do proprietário.

Assista o vídeo:

Segundo uma das protetoras voluntárias, Jéssica Ricardo, o cavalo já tem uma idade avançada, estava muito ferido devido as agressões e desnutrido. A vaquinha virtual vai ajudar na compra de remédios para o animal.

“Ele tem indícios claros de maus-tratos. Foi espancado e muito mal alimentado, mas não corre risco de morte. Essa arrecadação está sendo feita de forma particular e será prestado conta nas redes sociais do que foi gasto com ele”, explicou Jéssica.

Em novos vídeos divulgados pelos voluntários, Xanthus aparece sendo alimentado e cuidado. Agora, o plano é recuperar a saúde do cavalo para que ele possa ser colocado para adoção.

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: