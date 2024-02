Inscrições abertas para contratação temporária para a educação em Guabiruba; veja quais cargos e salários

A Prefeitura de Guabiruba anunciou a abertura de processo seletivo para contratação temporária (ACT) na área da educação. As vagas são para cargos de Professor de Língua Portuguesa, Cuidador Especial (20h) e Orientador Pedagógico.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 21, e seguem até o dia 27 de fevereiro. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Dirschnabel, 67, 2º andar, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30 para se candidatar a vaga.

O resultado preliminar do Processo Seletivo, contendo o desempenho de todos os candidatos inscritos por função, em ordem decrescente de pontuação, será publicado no site da Prefeitura www.guabiruba.sc.gov.br no dia 27 de fevereiro.

Para esclarecer dúvidas, o telefone da Secretaria de Educação é o 47 3308-3102. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h no Edifício Anna Clara, Rua José Dirschnabel, Centro.

Salários oferecidos para cada cargo:

Professor de Língua Portuguesa:

Habilitado: R$ 4.580,57 + 5% Regência de Classe + Vale-alimentação

Não-habilitado: R$ 4.122,51 + 5% Regência de Classe + Vale-alimentação

Cuidador(a): R$ 990,77 + Vale-alimentação

Orientador(a) Pedagógico(a): R$ 5.038,63 + Vale-alimentação

Documentos Necessários para Inscrição:

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação na modalidade em que pretende atuar;

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura na modalidade em que pretende atuar;

Diploma ou histórico escolar comprovando escolarização exigida para o cargo de cuidador(a);

Comprovante de frequência de Curso de Licenciatura na modalidade em que pretende atuar indicando a fase ou semestre em que se encontra o(a) candidato(a) no curso de graduação que frequenta;

Comprovação de tempo de serviço com atuação na função contemplada pelo Edital (Cópia da CTPS, Portarias, Declarações, etc…); até 31 de dezembro de 2023;

Declaração de Horas de Aperfeiçoamento e/ou Atualização na área de interesse do candidato(a) – Ano Base: 2021 até dezembro de 2023;

CPF;

Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 anos.

Título de Eleitor;

Comprovação de Vacinação Covid-19, conforme Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DSSC nº 79, de 18 de janeiro de 2022.

