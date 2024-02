VÍDEO – Homem é flagrado agredindo e vomitando em cavalo no bairro Azambuja, em Brusque

Um homem foi flagrado agredindo um cavalo no bairro Azambuja, durante o sábado, 17. De acordo com testemunhas, o homem que estava montado no animal apresentava embriaguez e o cavalo possuía diversos sinais de maus-tratos. O caso foi levado para a polícia.

Através do vídeo, é possível ver o homem agredindo o animal com um pedaço de madeira que, em alguns momentos, chega a quebrar conforme as agressões. Ainda de acordo com as testemunhas, o homem também teria vomitado no cavalo. Confira o vídeo:

A Acapra, em parceria com outras pessoas que também estiveram no local, e que são autoras do vídeo, compartilharam o mesmo nas redes sociais. De acordo com a publicação, o homem foi identificado e um boletim de ocorrência foi feito.

Leia também:

1. Telemedicina: saiba como funcionam na prática as consultas em Brusque

2. Tempo: o que diz a previsão para Brusque em semana de ciclone na costa do Sul do Brasil

3. Motorista fica ferida na cabeça após colidir carro contra calçada em Guabiruba

4. Caixa libera saque calamidade do FGTS para moradores afetados pelas chuvas em Brusque

5. Perseguição e confronto com a PM acabam em morte de homem em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: