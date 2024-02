Caixa libera saque calamidade do FGTS para moradores afetados pelas chuvas em Brusque

A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias de Brusque que foram atingidas pelos eventos climáticos de outubro e novembro de 2023.

Desde sábado, 17, até o próximo dia 29 de fevereiro, todos os que tiveram danos informados à Defesa Civil poderão realizar a retirada pelo próprio aplicativo do FGTS.

Decreto de calamidade

Edevilson Cugiki, agente de Defesa Civil de Brusque, explica que a Caixa Econômica Federal, agente financeiro que regula o benefício, tem até 90 dias para liberar o saque, após a portaria de calamidade pública que, no caso do município, foi publicada ainda em 1º de dezembro.

“O pouco tempo para saque se dá em decorrência do reconhecimento federal. Tínhamos o reconhecimento sumário, mas o reconhecimento do processo se deu apenas em 6 de fevereiro. Por isso, acabou atrasando o encaminhamento da documentação da Caixa”, finaliza.

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.

O valor só é liberado quando a situação de emergência ou​ o estado de calamidade pública tenha sido decretado por meio de decreto do governo do Distrito Federal, Município ou Estado e publicado em prazo não superior a 30 dias do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural, se este for assim reconhecido, por meio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.

Como solicitar

Para solicitar o Saque do FGTS Calamidade através do app FGTS, o trabalhador deve seguir os passos a seguir:

1. Ao acessar o app FGTS, clique na opção “Meus Saques”; ​

2. Escolha a opção “Outras Situações de Saques”; ​

3. Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”; ​

4. Selecione o munícipio de sua residência e clique em​ “Continuar”; ​

5. Escolha uma das opções para receber seu FGTS​: crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou, sacar presencialmente. ​

6. Faça Upload dos documentos requeridos;

7. Confira os documentos anexados e confirme.

A Caixa analisará a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado na conta. O download do aplicativo do FGTS está disponível na loja de aplicativos para iOS e Android.

