O Brusque empatou em 1 a 1 com o Hercílio Luz na noite deste domingo, 18, no Estádio das Nações, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. Cristovam abriu o placar no primeiro tempo, mas cometeu o pênalti que originou o gol de empate, marcado por Ingro. Com o resultado, o quadricolor chega a 11 pontos, segue no G-8, mas ainda fica ameaçado de rebaixamento. E segue sem vencer em cinco jogos disputados em Balneário Camboriú.

Mau início

Quem começou com o controle da partida foi o Hercílio Luz. Era a equipe que exercia mais pressão, rondava mais a área e criava mais perigo. O Brusque começou bastante lento, com dificuldades para se encontrar em campo e para acertar sequências maiores de passes em direção ao ataque.

A primeira boa chance do jogo foi em cobrança de Léo Rigo, aos 10 minutos. O zagueiro mandou a bomba de muito longe e Matheus Nogueira fez grande defesa.

Grandes chances

No minuto seguinte, o Leão do Sul teve gol anulado. Em bela jogada, Vinícius Tanque passou para Jonathan Cabeça, que serviu Ingro com categoria. O camisa 10 tentou o toque por cobertura. Na dúvida se a bola entraria ou não, Alison se jogou para completar de cabeça para o fundo do gol. A arbitragem marcou o impedimento na finalização.

Aos 25, Guilherme Lazaroni alçou na área em cobrança de falta. Matheus Nogueira saiu do gol e deu um tapa na bola, mas não afastou bem. A bola ficou com Igor Silva, que dominou e passou para o meio da área. Na entrada da pequena área, sem goleiro no lance, mas com quatro jogadores à sua frente, Vinícius Tanque chutou de primeira por cima do gol.

Brusque cresce

O Brusque começou a crescer mais no final da primeira etapa. A primeira grande chance foi aos 40 minutos. Dentinho chegou na linha de fundo e cruzou com perfeição para Olávio. O camisa 9 só cumprimentou, como tinha que fazer. A bola bateu no travessão e saiu.

Aos 41, Léo Rigo cortou a cobrança de escanteio, Cristovam chutou de primeira a sobra, mas a bola passa sem perigo, à esquerda de Matheus. Instantes depois, o goleiro do Hercílio Luz fez boa defesa em chute de Serrato à média distância.

Placar aberto

E o Brusque balançou as redes aos 44. Rodolfo Potiguar lançou Paulinho Moccelin na esquerda. O atacante cruzou de primeira. Olávio entrou em dividida com Matheus e a bola sobrou para Cristovam completar para o fundo do gol. O Hercílio Luz ficou pedindo falta de Olávio sobre o goleiro no lance.

Foi o segundo gol do lateral-direito no ano, tornando-se o artilheiro da temporada até aqui. Ele já havia marcado nos instantes finais contra o Concórdia, garantindo o empate na sexta rodada, no último dia 7.

Jogo morno

A segunda etapa começou com o Brusque ditando o ritmo. Era quem chegava ao ataque e se aproximava do gol. Aos dois minutos, Alex Ruan levantou na área. Cristovam escorou de cabeça, Dentinho fez um desvio e Olávio emendou o chute, mas foi bem travado por Luís Gustavo.

Contudo, a partir dos 10 minutos que tiveram bom volume do Brusque, a partida perdeu bastante em intensidade e ritmo. Nenhum dos goleiros era realmente ameaçado por um tempo.

Empate

Aos 22 minutos, Igor Silva lançou Mariotto em profundidade na área. Ele chegou à frente de Wallace na jogada. Cristovam veio com tudo para tentar o desarme, mas derrubou o adversário. Pênalti assinalado.

Ingro cobrou bem, no canto direito de Matheus Nogueira, e guardou. O goleiro foi bem na bola, mas não conseguiu a defesa.

A partida ganhou alguma ação após o gol. O Brusque tentou se lançar ao ataque, mas tinha a falta de criatividade já vista exaustivamente ao longo do campeonato. Erros na saída de bola deixaram o Hercílio Luz levar perigo. Aos 33, Mariotto não alcançou por pouco um cruzamento vindo do lado esquerdo.

Expulsão

Aos 43 do segundo tempo, Alison era o último homem na defesa do Hercílio Luz. Ele se enrolou no domínio da bola. Dionísio correu para tentar o desarme e sair na cara do gol, mas não conseguiu e caiu na disputa. Gustavo Ervino Bauermann apitou falta e expulsou o volante do Leão do Sul.

O Brusque não só não conseguiu criar uma grande chance como Paulinho Moccelin ainda foi expulso por reclamação aos 48 minutos. Alex Ruan se estranhou com Mariotto e recebeu o terceiro cartão amarelo, ficando suspenso do próximo jogo, contra o Avaí.

A partida com o torcedor transtornado no Estádio das Nações, que cobriu seu time com vaias.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Avaí na Ressacada às 16h30 de sábado, 24. O Hercílio Luz recebe o Concórdia no Aníbal Torres Costa, com apito inicial às 18h de domingo, 25.

Brusque 1×1 Hercílio Luz

Campeonato Catarinense

9ª rodada

Domingo, 18 de fevereiro de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Público total: 487

Renda: R$ 8.910



Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Iran Sidny, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison (Diego Tavares 19′-2ºt), Serrato (Dionísio 28′-2ºt); Dentinho (Wellissol 38′-2ºt), Paulinho Moccelin (Maycon Douglas 28′-2ºt); Olávio (Guilherme Queiróz 19′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Hercílio Luz: Matheus; Luis Gustavo (Clayton 9′-2ºt), Léo Rigo, Igor Silva, Guilherme Lazaroni; Jean Martim (Paulinho 37′-2ºt), Jonathan Cabeça (Tallyson 10′-2ºt), Alison; Vinícius Tanque (Anderson Ligeiro 20′-2ºt), Ingro (Vitinho 37′-2ºt); Mariotto.

Técnico: Alexandre Lopes

Trio de arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (CBF), auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques (CBF) e Tomas Braun de Jesus (FCF).

Quarto árbitro: Dioneglei da Silva Vianna (FCF)

Cartões amarelos: Jean Martim.

Cartão vermelho: Alison.

