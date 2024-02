O Brusque anunciou, na noite deste domingo, 18, a contratação do meia Patrick Machado, que estava no Audax-RJ. Aos 25 anos, o jogador chega emprestado ao quadricolor pelo Monsoon-RS com vínculo até o fim do Brasileiro Série B.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Patrick Machado tem passagens por Criciúma e Brasil de Pelotas. Também atuou por clubes portugueses, como o Santa Clara na temporada 2021-22 e o B-SAD em 2023.

Em 2023, pelo Brasil de Pelotas, Patrick marcou quatro gols em 17 jogos. Atuou no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil e no Brasileiro Série D. O jogador é canhoto e tem drible e passe como principais características.

Em 2024, o meia jogou seis partidas pelo Audax Rio no Campeonato Carioca, todas como titular, sem ser substituído em cinco delas. Seu último jogo foi em 4 de fevereiro, na derrota por 1 a 0 para o Bangu. O Audax é o atual lanterna do estadual, com oito derrotas em oito jogos, sem gols marcados.

