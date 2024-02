Vaga de deputada catarinense como presidente da CCJ da Câmara está ameaçada

Fogo cruzado

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), mapeada desde o ano passado, em acordo com partidos, para o comando da poderosa Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. virou moeda de troca. O presidente da Casa, o volúvel Arthur Lira (PP-AL), dá sinais de que, para garantir sua reeleição a qualquer custo, poderá rifá-la impiedosamente. Estaria começando a negociar o cargo porque outros partidos consideram a catarinense muito “radical” para o estratégico cargo.

Agora vai

O governador Jorginho Mello deve comparecer ao ato convocado por Bolsonaro na Avenida Paulista, no próximo dia 25. Ele antecipou sua volta em um dia da missão aos Emirados Árabes, de modo que deve chegar no dia 25 pela manhã em São Paulo e participar da manifestação, informa sua assessoria de imprensa.

Pauta comum

O senador Jorge Seif (PL-SC) é o autor de projeto de lei que submete ações policiais nas dependências do poder Legislativo à autorização prévia do Congresso. Argumenta ser uma pauta de interesse comum da esquerda e da direita na busca, dos dois lados, pelo “reequilíbrio entre os poderes”. O foco não parece um tanto enviesado? Quem está desequilibrando os poderes não é a Polícia Federal e sim o assombroso Supremo Tribunal Federal.

Medida revogada

O Ministério da Justiça revogou, sexta-feira, medida moralista do governo Bolsonaro, tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que proibia a comercialização de doces e alimentos em formatos sexuais e ordenava a alteração do nome dos estabelecimentos. Portaria olimpicamente ignorada. Em Florianópolis, por exemplo, na Rua Germano Wendhausen 190 está, há dois anos, a loja Rolaria, cujo nome comercial e o que venda dispensa explicações. É um sucesso.

Internacional

A atriz catarinense (belíssima e talentosa, é preciso dizer) Bruna Linzmeyer, está na Alemanha para o Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde prestigiará, hoje, a estreia do filme “Cidade; Campo”, sobre um casal homossexual, onde ela é intérprete central. A película também foi escolhida para concorrer ao Teddy Award, um dos prêmios mais importantes do cinema LGBTQIAP+ e que integra o mesmo festival há 38 anos.

Bombardeio

Continua a fúria da mídia impressa nacional contra o governador mineiro Romei Zema e 20 prefeitos de SC por dispensar o cartão de vacinação contra a covid para matrícula nas suas escolas públicas. Ganharam como “homenagem” um duro editorial da “Folha de S. Paulo” de sábado. Para o matutino paulistano eles “deveriam se preocupar mais com a saúde pública do que em fazer proselitismo ideológico tacanho”.

Combate à corrupção 1

O governador Jorginho Mello hesita no combate a uma praga que se chama corrupção. Um exemplo: um concurso público da Controladoria Geral do Estado (CGE) realizado em janeiro de 2023, com 95 vagas de auditor do Estado (nas áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil e tecnologia da informação), cujo resultado final foi divulgado em 20 de outubro passado, ainda encontra-se, inexplicavelmente, pendente de homologação.

Combate à corrupção 2

A CGE-SC é o órgão de controle interno do Poder Executivo que possui como prerrogativa fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. Atualmente tem apenas 53 auditores internos. Assim, como forma de fortalecer sua atuação, foi realizado o concurso. O governo tem sido vago nas explicações pedidas por deputados estaduais. Importância da CGE-SC? Desde sua criação, em junho de 2019 até junho de 2023, registra mais de R$ 600 milhões em benefícios financeiros ao Estado. Apenas em 2023, foram cerca de R$ 140 milhões. Dinheiro que, com toda certeza, teria outros destinos. Não precisa dizer quais.

Aleluia!

Uma das últimas análises da Fiesc aponta que que “será possível” liberar o tráfego pelo sonhado Contorno Viário de Florianópolis em julho próximo. A conclusão baseou-se em visitas e imagens que fazem parte da análise realizada pelo dedicadíssimo engenheiro Ricardo Saporiti, que acompanha permanentemente a evolução do projeto, e vai ao encontro de estudo anterior da entidade, que já apontava a possível conclusão das obras no fim do 1° semestre de 2024. Para lembrar, sempre: as obras do contorno, que é mais implorante, hoje, do governo federal, deveriam ter sido entregues 12 anos atrás. Paga-se pedágio desde então exatamente para isso, além da manutenção do trecho concedido, que anda relaxada.