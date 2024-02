Telemedicina: saiba como funcionam na prática as consultas em Brusque

Mais de 250 consultas foram realizadas por meio da telemedicina na rede pública de saúde em Brusque. O serviço funciona desde 17 de novembro de 2023, quando a primeira paciente se consultou remotamente com um médico especialista por meio de uma webcam. A moradora aguardava por uma consulta desde 2021.

Atualmente, há uma sala com a estrutura para esse tipo de consulta no terceiro andar da Policlínica. O local é específico para consultas da rede pública, ou seja, é para quem fez o pedido por um médico especialista via unidade de saúde (UBS), já passou por um clínico-geral e entrou na fila por um agendamento.

Segundo o diretor de processos da Secretaria de Saúde, Marcus Souza, a disponibilização dos médicos ocorre por meio da empresa TopMed, que tem um contrato com a Agência Pública Intermunicipal de Serviços do Vale Europeu (Apis), o consórcio pelo qual é feito o contrato.

“A telemedicina nada mais é do que colocar o médico em contato com o paciente utilizando tecnologias. É um acesso remoto e o paciente tem acesso aos especialistas, que podem estar em qualquer lugar do Brasil”, explica Marcos.

Marcos destaca que há uma demanda de filas represadas de consulta e exames. Um levantamento da gestão aponta que são 44 mil pacientes aguardando. Portanto, a telemedicina propõe diminuir o tempo de espera que, para alguns, leva mais de três anos. Em fevereiro, já são 60 consultas agendadas por meio do sistema.

Especialidades

Atualmente, o Executivo foca em ofertar consultas de psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, otorrinolaringologia e neurologia. “As escolhas da especialidade são estratégicas com relação às nossas demandas e a oferta desses especialistas. Há toda uma negociação”, continua.

Neste sentido, Marcos aponta que, caso o médico entenda como necessário, o retorno é marcado, seja para mostrar exames ou ter outro direcionamento, seja clínico ou cirúrgico. “Há uma programação, tem retornos que retornam por prazo e outros com exames prontos”, diz.

Telemedicina em expansão

O diretor ressalta que, até então, as consultas têm sido bem avaliadas pela maioria dos pacientes.

“Tem resolutividade, é como uma consulta normal, com pedidos de exames e prescrições médicas. Então, visto que o médico atende remotamente, o paciente recebe as prescrições através do prontuário eletrônico que são assinadas digitalmente. O paciente faz o seguimento e retorna, caso for necessário”, detalha.

Assim, ele adianta que mais duas salas de telemedicina estão sendo montadas para ampliar ainda mais a oferta. Elas vão ficar ao lado da sala atual. Após prontas, serão três estruturas disponíveis para as teleconsultas. De acordo com Marcos, a expectativa é começar a usá-las em março, mas isso dependerá da contratação com a empresa responsável.

