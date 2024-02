Motorista fica ferida na cabeça após colidir carro contra calçada em Guabiruba

Uma motorista de 20 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra uma calçada na noite deste domingo, 18, na rua Sthernatal, bairro Aimoré, em Guabiruba. A ocorrência contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o relatório, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima sentada no banco do carona. Ela estava consciente e orientada, mas apresentava ferimentos. A dinâmica do acidente foi determinada após o relato dela.

“Feita a avaliação, foram constatados um edema na região frontal do crânio, um corte no joelho direito, outro corte na mão esquerda e escoriações pelo corpo. A vítima foi imobilizada na maca e conduzida ao hospital. O carro, um Gol com placas Mercosul, ficou aos cuidados da família da vítima”, concluiu o Corpo de Bombeiros.

