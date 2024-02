Morador de Brusque é encontrado morto na rua após fugir do Hospital Azambuja enquanto recebia atendimento

O morador de Brusque, Igor Araújo da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto em uma rua do bairro Souza Cruz no sábado, 17, após fugir do Hospital Azambuja enquanto recebia atendimento. Segundo a namorada e familiares, Igor deixou o local por não ter conseguido a atenção que julgava ser adequada para o seu caso.

Para esclarecer melhor a situação, o jornal O Município conversou na manhã desta segunda-feira, 19, com a namorada do jovem. De acordo com ela, Igor pensava incialmente que estava enfrentando algum problema no siso. No entanto, segundo a jovem, os exames revelaram a descoberta de dois linfomas.

O caso

A namorada relata que, dias atrás, o jovem estava com dor no dente e suspeitava de inflamação em um dos sisos. Iniciou o tratamento com antibióticos em casa, porém sem resultados positivos.

“Na última sexta-feira, 16, ele piorou significativamente. O pescoço, o rosto e o peito começaram a inchar. Além disso, começou a vomitar sangue e enfrentava dificuldades para respirar. Diante dessa situação, dirigiu-se ao Hospital Dom Joaquim, onde realizaram exames. O resultado indicou a presença de dois linfomas na boca. Foi nesse momento que ele reuniu todos os documentos e dirigiu-se ao Hospital Azambuja para buscar outro atendimento”, diz a jovem.

Ao chegar no Azambuja, a namorada relata que Igor esperava ser internado e submeter-se a uma cirurgia, já que considerava seu estado grave. No entanto, ela afirma que Igor teria dito que havia recebido apenas medicamentos e que foi orientado a retornar para casa.

“Na madrugada de sábado, dia 17, ele estava gritando de dor em casa. Alegou dificuldades respiratórias e dor intensa nos pulmões. Voltou ao Hospital Azambuja e foi atendido por volta das 10h15, mas não foi encaminhado a um quarto, sendo deixado na ‘sala de emergência’. Essa situação o deixou tão agoniado que ele acabou fugindo do hospital”, complementa.

Questionada sobre o que poderia ter acontecido após Igor deixar o local, a namorada relata que a possibilidade mais plausível é a de que Igor teria passado mal, o que o fez cair em uma rua do bairro Souza Cruz, sofrendo ferimentos na cabeça.

“Ele pode ter sofrido uma convulsão e como ninguém estava por perto, acabou falecendo onde estava. O corpo foi encontrado tempo depois por uma mulher, que acabou chamando o Samu. O atendimento inicial ocorreu, mas já era tarde. Vamos pessoalmente no Hospital Azambuja solicitar alguns esclarecimentos”, conclui a jovem.

O que diz o Hospital Azambuja

Questionado pelo jornal O Município sobre o caso, o Hospital Azambuja informou que o paciente de fato deu entrada na instituição na tarde de sexta-feira, 16, para avaliação médica, mas deixou o hospital voluntariamente, o que contraria a versão dada por Igor naquele dia.

Confira a nota completa:

“No sábado, 17, retornou para receber atendimento médico e realizar diversos exames diagnósticos, incluindo tomografia de pescoço e tórax, e exames laboratoriais. Após a avaliação dos resultados, o paciente foi internado para tratamento com antibióticos.

No entanto, por volta das 21h, o paciente novamente deixou o hospital voluntariamente e sem qualquer orientação médica de alta e, em razão disso, a equipe registrou um boletim de ocorrência. Naquela oportunidade, de pronto, o Hospital imediatamente contatou a família para informar sobre o ocorrido, com o objetivo de resguardar a integridade física e saúde do paciente”.

O jornal O Município também entrou em contato com o Hospital Dom Joaquim e solicitou informações sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação da instituição.

Família pede ajuda

O corpo de Igor foi velado e sepultado no cemitério Parque da Saudade na manhã desta segunda-feira, 19.

A família, que é de Piripiri (PI), realizou publicações nas redes sociais pedindo ajuda para comprar passagens para que parentes pudessem vir até Brusque cuidar das diligências.

O pix para ajudar é o telefone: (61) 98419‑9345, em nome de Rayane Barbosa, irmã do jovem falecido.

