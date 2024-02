Perseguição e confronto com a PM acabam em morte de homem em Balneário Camboriú

Uma perseguição policial resultou na morte de um homem de 31 anos e deixou um casal ferido em Balneário Camboriú. O incidente ocorreu na tarde deste domingo, 18.

Segundo a Polícia Militar, o incidente iniciou na rua Espanha, no bairro Nações, em Balneário Camboriú. Inicialmente, a ocorrência envolveu um homem que estava em frente a uma igreja, aparentemente em surto e não obedecendo às ordens dos primeiros policiais no local.

O homem então entrou em seu veículo, um Fox branco, e fugiu em direção à avenida Atlântica. A perseguição começou no cruzamento da rua 1401 com a avenida Atlântica, por volta das 16h45, com diversas tentativas de abordagem sem sucesso.

A perseguição se estendeu pela cidade de Balneário Camboriú, culminando na entrada do veículo na BR-101 em direção a Itajaí. Durante a tentativa de interceptação, o veículo continuou em fuga, desrespeitando os sinais sonoros e luminosos de parada.

O veículo então colidiu com uma motocicleta e outros veículos, resultando em ferimentos graves no casal que ocupava a moto. Ambos foram levados ao Hospital Marieta Konder. Uma mulher ficou gravemente ferida.

Confronto

Após a colisão, o veículo saiu da pista, e o suspeito tentou fugir para uma área de mata. Durante a busca, o homem foi encontrado armado e se recusou a largar a arma. Conforme a PM, isso resultou em disparos pela polícia para garantir sua própria segurança.

O local foi isolado e preservado, com a presença de várias equipes, incluindo Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Instituto Médico Legal, para realizar os procedimentos necessários.

Foi confirmado que o homem estava armado com uma pistola calibre 7,65 milímetros, com dez munições. Ele tinha registros de diversas infrações policiais em diferentes estados, incluindo passagens no Paraná por porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

